Nach wenigen Stunden ausverkauft: Riesen-Hype um „Barbie-Dirndl“ – Trachten-Experten sehen ganz andere Trends

Von: Laura Forster

Teilen

Ein Traum in pink: Innerhalb weniger Stunden war die erste Lieferung des Barbie-Dirndls bei „Anita’s Trachtenkammerl“ ausverkauft. © Laura Forster

In wenigen Tagen startet das Oktoberfest. Zu einem Besuch auf der Wiesn gehört für viele auch eine Tracht. Experten aus dem Landkreis verraten die aktuellen Trends und modischen Todsünden. Der Tenor: Prunk ist out, Schlichtheit in. Ein Hingucker wird allerdings das Barbie-Dirndl sein.

Landkreis – Es ist ein wahres Trachtenparadies, das sich im Keller von Anita Hofberger in ihrem Haus in der Siebenbürgener Straße in Taufkirchen versteckt. Auf mehrere Räume verteilt, hängen rund 2000 Dirndl mit Schürzen und Blusen, rund 300 Lederhosen und Hemden, zig farblich passende Strickjacken liegen in Regalen und am Boden stehen Dutzende Schuhkartons.

Seit rund 35 Jahren betreibt Hofberger „Anita’s Trachtenkammerl“, schon längst ist der Laden kein Geheimtipp mehr. Ihre Kunden kommen nicht nur aus den Nachbargemeinden wie Pullach, Grünwald oder der Landeshauptstadt, sondern auch aus Holland oder Amerika. „Da habe ich schon drei Dirndl hingeschickt“, sagt sie. Aktuell ist sie mit ihrem Team im Stress, am Samstag startet die Wiesn wieder. Die Geschäftsinhaberin hat extra die Öffnungszeiten erweitert. Gegenüber unserer Redaktion verrät sie, was heuer besonders angesagt ist. „Ein Dirndl geht besonders gut weg, da habe ich innerhalb von vier Stunden alle gelieferten Stücke verkauft.“ Die Rede ist vom Barbie-Dirndl, wie Hofberger es nennt. Ganz in pink passt es zum heuer erschienenen, sehr erfolgreichen Kinofilm. Sich einmal fühlen wie die Hauptdarstellerin Margot Robbie – und das noch auf der Wiesn. Für unter 200 Euro ist das Dirndl bei Hofberger zu bekommen. „Ich habe natürlich gleich nachbestellt.“

Oktoberfest 2023: Barbie-Dirndl für unter 200 Euro bei „Anita’s Trachtenkammerl“

Die Tracht ganz in pink ist aber eher ein Ausreißer, was die diesjährigen Trends angeht. Prunk-Dirndl mit viel Glitzer und Pailletten sind out. Denn es gilt das Motto: Weniger ist mehr. „Es geht wieder zurück zur Tradition“, sagt Hofberger. „Die Stoffe werden wieder schöner und hochwertiger.“ Besonders angesagt: Samt. „Fast jedes zweite Dirndl, das ich verkaufe, hat ein Samtoberteil.“ Für Hofberger allerdings nichts Neues. „Ich habe schon vor 15 Jahren das Material für meine Dirndl genutzt. Es gefällt mir einfach gut“, sagt sie. Bei den Farben heißt es heuer: Ton in Ton. Schürze, Oberteil und Rock sind häufig aus der selben Farbfamilie. „Dazu kann man dann tolle Accessoires kombinieren.“ Wie etwa Gürtelbänder, die Hofberger selbst macht, oder Anstecker mit Sprüchen wie „Oane moan i pack i no“ oder „Des songs olle“.

Ein Gürtel als Accessoires zum Dirndl: Anita Hofberger stellt die Bänder selbst her. © Laura Forster

Mini-Dirndl sind aus der Mode: Expertin empfiehlt Masskruglänge beim Rock

Die kurzen Mini-Dirndl sind schon längst aus der Mode. Hofbergers Tipp: Masskruglänge. Das heißt, dass zwischen Fuß und Rockende ein Masskrug passt. Wichtig sei, dass das Dirndl über die Knie geht. Der Preis für eine Tracht startet bei „Anita’s Trachtenkammerl“ ab rund 200 Euro und geht in die Tausende. „Ein handgemachtes Lederdirndl hat seinen Preis“, sagt Hofberger, die die Tracht auch selbst ändert, falls sie ihren Kunden noch nicht ganz genau passt. „Leider gibt es immer weniger, die das machen. Allgemein werden die Trachten-Fachgeschäfte durch Internet und Ketten seltener“, bedauert sie.

Das Wichtigste beim Kauf eines Dirndls oder einer Lederhose ist – Trend hin oder her –, dass sich der Kunde wohlfühlt. „Wenn die Leute in ihrem Gewand strahlen, dann passt es.“

Bier vom Holzfass und historische Fahrgeschäfte: Die Oide Wiesn in Bildern Fotostrecke ansehen

Dieter Ganter, von der Trachtenmanufaktur Lorenz Ganter aus Ismaning, kann mit Modetrends wenig anfangen. In seiner Schneiderei stellen er und sein Team vor allem Trachtenjacken für Damen und Herren her. „Wir repräsentieren nicht den typischen Wiesngänger“, sagt Ganter. Obwohl vor dem Oktoberfest auch bei ihm die Nachfrage steigt.

„Wichtig ist uns vor allem die Qualität. Wir beziehen unsere Materialien vor allem aus Bayern und Österreich.“ Zehn bis zwölf Wochen dauert es, bis eine Jacke fertig hergestellt ist. Ganter beliefert Trachten- und Schützenvereine aber auch Kunden im Ausland.

Trachtengeschäftsinhaberin stört sich nicht an der Kombination aus Tracht und Sneakern

Beim „Trachtn-Bäda“ in der Ottostraße in Ottobrunn hat Andrea Seeböck alle Hände voll zu tun. „Vor und während der Wiesn habe ich bis zu zehn Mitarbeiter.“ Beim Thema Bluse ist auch heuer Spitze noch sehr gefragt. „Je hochwertiger desto besser“, sagt sie. Neu seien bunte Blusen. „Davon bin ich aber kein Fan. Ich mag es lieber traditionell in weiß.“ Was gar nicht mehr geht: schulterfreie Carmen-Blusen.

„A Bier schad’t nia“: Wer ein außergewöhnliches Accessoire will, greift zu den Ansteckern mit bairischen Sprüchen. © Laura Forster

Für die Füße empfiehlt Seeböck schöne Trachtenschuhe. „Aber nicht zu hoch, sonst hat man am nächsten Tag Schmerzen.“ Dass immer mehr junge Männer und Frauen Turnschuhe zur Tracht kombinieren, findet Seeböck im Gegensatz zu vielen anderen nicht schlimm. „Jugendliche können das ruhig tragen, meistens schaut eh keiner auf die Schuhe.“

Tracht auf der Wiesn: Weißes Hemd zu Lederhosen und Weste passend zum Dirndl der Partnerin

Zur Lederhosen trät man heuer ein weißes Hemd, etwa mit Stehkragen und kleinen Applikationen. „Wer ein Karohemd trägt, outet sich als Tourist“, sagt Seeböck. Gern gesehen seien auch Westen, die zum Dirndl der Partnerin passen. Was laut Anita Hofberger immer geht: eine hochwertige Hirschlederhose. Dafür muss man jedoch tief in den Geldbeutel greifen. „Die starten ab 900 Euro. Dafür hat man sie im besten Fall sein ganzes Leben.“

Ein Wiesn-Tipp von Seeböck: Den teuren Janker lieber zuhause lassen und dafür eine Strickjacke mitnehmen. „Auf dem Oktoberfest wird unter der Bierbank unglaublich viel geklaut.“