Gratis Trinkwasser auf der Wiesn: Hinweise für Besucher, die den Service nutzen wollen

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Premiere auf dem Oktoberfest: Erstmals können sich Besucher im Jahr 2023 eigenständig Trinkwasser abfüllen – komplett kostenlos.

München – Lange müssen sich Fans der Wiesn nicht mehr gedulden. In weniger als einem Monat beginnen die Feierlichkeiten auf der Theresienwiese. Weil der Feiertag am 3. Oktober günstig fällt, dürfen sich Besucher im Jahr 2023 sogar auf ein XXL-Oktoberfest freuen.

Neuerungen auf dem Oktoberfest 2023: Gratis Trinkwasser für Besucher

Auch in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen auf der Wiesn. Unter anderem hat sich ein Portal für Reservierungen etabliert, zudem wurden die Öffnungszeiten auf dem Festgelände angepasst. Und: 2023 werden sich Oktoberfest-Besucher erstmals gratis Trinkwasser zapfen können.

Von der Bräurosl bis zur Käfer Schänke: Das sind die 14 großen Zelte auf der Wiesn 2023 Fotostrecke ansehen

Die Stadt München hatte sich zu dieser Maßnahme bereit erklärt, nachdem Oberbürgermeister Dieter Reiter den Durchschnitsspreis für eine Maß Mineralwasser (10,04 Euro) kritisiert hatte. „Überdenkt das mal“, hatte der SPD-Politiker den Festwirten mit den auf den Weg gegeben.

Vier Zapfstellen auf dem Wiesn-Gelände: Glasflaschen sind verboten

Vier Wasser-Zapfstellen wird es auf dem Oktoberfest 2023 geben. Sie befinden sich hinter den vier östlichen, großen Bierzelten: Ochsenbraterei, Augustiner, Bräurosl und Löwenbräu. Dort sind bereits entsprechende Wasseranschlüsse vorhanden. Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, sollte ein eigenes Trinkgefäß (Glasflaschen sind verboten) mit aufs Festgelände bringen. Die Grünen hatten schon im Jahr 2017 für eine „Wasserbar“ auf der Wiesn geworben, waren seinerzeit mit ihren Plänen jedoch gescheitert.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Knapp einen Monat vor dem Anstich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das bezieht sich längst nicht nur auf die Arbeiten auf dem Festgelände, wie ein Beauty-Doc nun verraten hat.