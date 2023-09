K. O.-Tropfen auf der Wiesn: Einige Frauen berichten von Filmriss

Von: Lisa Metzger

In den vergangenen Tagen haben sich die Vorfälle auf dem Oktoberfest gehäuft, wonach Frauen von einem Filmriss berichten. Sind K.o.-Tropfen auf der Wiesn im Umlauf?

München – Das Oktoberfest ist im vollen Gange und fiebert dem zweiten Wiesn-Wochenende entgegen. Doch ein Verdacht trübt die heitere Stimmung. Mehrere Medien berichten in den vergangenen Tagen, dass einige Frauen auf der Wiesn immer wieder von Filmrissen berichten. Auch bei der Initiative „Sichere Wiesn“, die Frauen und Mädchen in Notsituationen während dem Oktoberfest helfen, berichtet von einigen Verdachtsmomenten. „Wir können K.o.-Tropfen immer nur als Verdachtsfälle angeben“, sagt Lisa Löffler am Telefon. Für einen genauen Befund bräuchte es Blutproben – „das kann hier in der Ambulanz nicht gemacht werden, weil diese die Standards, die ein Labor hat, nicht erfüllt.“

K.o.-Tropfen auf dem Oktoberfest: „Sichere Wiesn“-Mitarbeiterin äußert sich zum Verdacht

Um wie viele Verdachtsfälle es sich akut handelt und ob es eine Zunahme der Fälle im Vergleich zum Vorjahr gibt, kann Löffler auf Anfrage von IPPEN.MEDIA nicht machen. „Meine Kollegin sitzt gerade über der Statistik“, erklärt sie. Am Montag gebe es eine Pressekonferenz, dort werden die Zahlen zur Wiesn-Halbzeit präsentiert.

Nachweis der Droge oft nicht erste Priorität für Betroffene

Letztlich, müssten Frauen für einen genauen Befund in eine Klinik, erklärt Löffler. Erst dann wüsste man Bescheid. Doch das sei für viele Frauen nicht die erste Priorität. „Für viele Frauen ist es wichtiger, die Situation zu klären“, sagt Löffler. „Wir versuchen dann den Zeitraum einzugrenzen, schauen ob Begleitpersonen weitere Informationen haben, ob die Frauen in Freundesgruppen unterwegs waren.“ Es funktioniere nach dem Ausschlussprinzip, so Löffler. „Manchmal gibt es auch Frauen, die recht unsicher sind. Dann veranlassen wir auch eine medizinische Untersuchung.“ Das komme aber ganz auf die Frau an.

Was die Zahlen am Ende des Oktoberfests sprechen, bleibt abzuwarten. Der Verdacht der K.o.-Tropfen aber bleibt vorerst.

