tz-Wiesn-Madl: Bewerbungs-Finale am 16. Juli - jetzt noch mitmachen!

Zauberhaft auf der Zielgeraden

+ © fkn Amelie, Marie, Julia, Rosina, Katharina und Kerstin (im Uhrzeigersinn) wollen tz-Wiesn-Madl. 2023 werden. © fkn

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Regina Mittermeier schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Spieglein, Spieglein an der Wand - nein, hier geht es nicht nur um Schönheit. Unser tz-Wiesn-Madl soll vor allem sympathisch und fesch sein. Und das Oktoberfest lieben! Rund 350 Kandidatinnen sind schon dabei.

+ Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

Wer jetzt noch spontan mitmachen will, muss bis diesen Sonntag Gas geben! Denn am 16. Juli endet die Bewerbungsfrist. Und am Mittwoch wählt unsere Jury unter allen Bewerberinnen ihre 50 Favoritinnen aus.

Marie Reiter aus Düsseldorf (34) zog der Liebe wegen nach Bayern. Denn sie lernte auf der Wiesn ihren Freund kennen und lebt jetzt in Königsbrunn bei Augsburg. Seitdem schwärmt die Social-Media-Managerin für unsere Kultur, Berge und Seen.

+ Marie aus Königsbrunn möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Jetzt mitmachen und gewinnen: Hier bewerben für die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Auch Julia Urnauer aus Preinerszell (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) verbindet viel mit dem Oktoberfest. „A Mass Bier muass scho sei“, sagt sie. „Ma muass ja de Hopfbauern unterstützen.“ Die 18-jährige Studentin hilft deshalb auch immer bei ihrem Onkel auf dem Hopfenfeld mit.

+ Julia aus Preinerszell möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Amelie Reichel glaubt: Vielen Frauen fehlt das Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten. Als tz-Wiesn-Madl will die 22-Jährige zeigen: „Man kann hübsch ausschauen und was im Köpfchen haben.“ Neben ihrer Lehre zur Fachinformatikerin engagiert sich die Münchnerin auch für den Katastrophenschutz.

+ Amelie aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Katharina Schmidpeter ist so oder so ein echtes Wiesn-Madl, denn sie hat während des Oktoberfests Geburtstag. „Tradition ist für mich ganz wichtig“, erzählt die Installateur- und Heizungsbauermeisterin (27) aus Wolnzach (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm). Aber auch ihr Dackel Xaver Bertl liegt ihr am Herzen.

+ Jetzt bewerben für die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023. © tz

+ Katharina aus Wolnzach möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Als Münchner Kindl kennt sich Rosina Pace bestens aus zwischen den Fahrgeschäften und Zelten auf der Theresienwiese. Und beim Flanieren trägt die Praxismanagerin (38) freilich Dirndl. „Aus Leidenschaft“, wie sie sagt.

+ Rosina aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Jetzt mitmachen und gewinnen: Hier bewerben für die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Ja, die Wiesn berührt die Leute. „Das Gefühl der Zusammengehörigkeit, die Musik und die spezielle Kulinarik entfachen bei mir ein Gefühl der Heimatverbundenheit“, erzählt Förderlehrerin Kerstin Schmidt (21) aus Heimstetten (Kreis München).

+ Kerstin aus Heimstetten möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Wollen Sie auch tz-Wiesn-Madl werden? Dann klicken Sie bis Sonntag online rein unter tz.de/wiesnmadl und schicken Sie uns drei schöne Fotos von sich, gern in Tracht. Auf der Webseite stehen auch alle Infos zur tz-Aktion.