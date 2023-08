Wiesn-Madl: Voting für die zweiten Top 25 startet!

Von: Regina Mittermeier

Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

Welche Schönheit wird tz-Wiesn-Madl 2023? Leserinnen und Leser können ab heute für die zweiten Top 25 Kandidatinnen abstimmen. Klicken Sie rein - und gewinnen Sie ebenfalls!

Auf in die nächste Runde! Denn jetzt, am 7. August, startet bei der großen Aktion zum tz-Wiesn-Madl die zweite Abstimmungsphase. 50 Madln kamen nach der Entscheidung unserer Jury eine Runde weiter. Und nun ist das Voting für die ersten 25 zauberhaften Kandidatinnen vorbei.

Das bedeutet: Jetzt können Sie, liebe Leserinnen und Leser, für die anderen 25 feschen Frauen abstimmen. Sie haben dafür ebenfalls 14 Tage lang Zeit. Also machen Sie schnell mit - denn es lohnt sich richtig!

tz-Wiesn-Madl 2023: So funktioniert das Voting

Wer mitentscheiden will, wer das tz-Wiesn-Madl 2023 wird, kann in der Voting-Phase jeden Tag abstimmen. Aber: Leserinnen und Leser haben nur eine Stimme pro Tag.

Außerdem gilt: Eine Stimme gilt als abgegeben, sobald man auf ein Madl-Bild klickt.

Zweite Abstimmungs-Phase: Diese 25 Madln wollen Ihre Stimme

Abstimmung zum tz-Wiesn-Madl 2023: Das sind die Phasen

Die Abstimmung ist in zwei Phasen unterteilt: Von 24. Juli an bis zum 6. August konnten Sie, liebe Leserinnen und Leser, 14 Tage lang für die ersten 25 Kandidatinnen abstimmen. Danach ist am 7. August das nächste Voting für die zweiten Top 25 gestartet. Für die zweiten Top 25 können Sie ebenfalls 14 Tage lang voten - bis einschließlich 20. August.

Häufig gestellte Fragen: So funktioniert die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Und mitmachen lohnt sich - nicht nur für die Madln, die als Siegerinnen attraktive Preise absahnen können. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, können gewinnen! Denn wir verlosen unter allen Teilnehmern tolle Gewinne (siehe Infobox unten). Also auf geht’s: Wählen Sie Ihre Wiesn-Königin!

Wertvolle Preise für die Madln Mitmachen beim tz-Wiesn-Madl lohnt sich - es gibt heuer wieder wertvolle Preise zu gewinnen. Die Siegerin, die am 20. September offiziell gekürt wird, kann ordentlich Gas geben: Sie erhält einen Nissan Juke N-Style* im Wert von circa 24 000 Euro von Autohimmel Bayern sowie sieben Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl. Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem von Trachten Angermaier jeweils mit einem feschen Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und nehmen zusätzlich an einem Aktionstag bei Elements Fitness teil. Doch das ist immer noch nicht alles! Zusätzlich bekommt die Siegerin nämlich einen Gutschein von Trachten Angermaier im Wert von 500 Euro, die Zweitplatzierte kann sich über einen 300-Euro-Gutschein freuen, die Drittplatzierte erhält einen 100-Euro-Gutschein. Beste Aussichten! * NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS) Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert - (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor. Abb. zeigen Sonderausstattungen. Stand Juni 2023.

Abstimmen und gewinnen! Für alle, die auf tz.de/wiesnmadl abstimmen, springt etwas heraus. Wir verlosen unter allen Teilnehmenden aller Voting-Runden (Top 25, Top 19 und Top 12) am Ende der Aktion mehrere Gewinne, darunter eine Mitgliedschaft für sieben Monate in einem Elements-Studio Ihrer Wahl. Und es bleibt sportlich! Denn: Wir verlosen zusätzlich zehn Mal eine Tageskarte für ein Elements-Studio Ihrer Wahl. Es geht noch weiter: Wer für sein Lieblings-Madl abstimmt, hat auch die Chance auf einen von zwei Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro für die Spielbank in Garmisch-Partenkirchen. Außerdem verlosen wir ein Mal zwei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro für die Spielbank in Bad Wiessee. Die Gutscheine für die Spielbanken in Garmisch-Partenkirchen und Bad Wiessee sind nur für Teilnehmer ab 21 Jahren einlösbar. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt.