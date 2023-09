Wiesn-Madl: Die Finalistinnen beim großen Fotoshooting

Von: Regina Mittermeier

Strahlende Gesichter vor einem strahlenden Himmel: Unsere Finalistinnen beim tz-Wiesn-Madl hatten viel Spaß beim Fotoshooting im Olympiapark. Dafür durften sie sich nicht nur wundervolle Dirndl bei Trachten Angermaier aussuchen, es gab auch ein professionelles Styling. Jetzt sind diese zwölf Madln bereit fürs Finale nächste Woche Mittwoch (v. l.): Céline-Madeleine), Elena, Vera, Lisa, Antonia, Stefanie, Claudia, Annabel, Jennifer, Magdalena, Miriam und Meri. © Achim Frank Schmidt

Zwölf Frauen sind beim tz-Wiesn-Madl 2023 auf der Zielgeraden. Jetzt gab‘s das große Styling mit Fotoshooting! Wir haben die Kandidatinnen begleitet. Welches Madl gewinnt, entscheiden auch tz-Leserinnen und -Leser.

Miriam hält ihr Handy vors Gesicht und strahlt in die Kamera. Die 29-Jährige aus Pocking will diesen Moment unbedingt festhalten! Denn sie und die anderen elf Finalistinnen beim tz-Wiesn-Madl durften sich fesche Dirndl aussuchen - es war nämlich der Tag des großen Fotoshootings.

Alle Kandidatinnen wurden eigens dafür professionell gestylt, geschminkt und in Szene gesetzt. Und die Bilder können sich sehen lassen - die Zwölf schauen zauberhaft aus! Auch dank der Traum-Kleider fühlen sie sich jetzt gewappnet fürs große Finale am 20. September.

Miriam verliebte sich in ihr leuchtend-rotes Kleid. © Achim Frank Schmidt

Top-12-Voting: Leser können jetzt abstimmen und gewinnen

tz-Wiesn-Madl 2023: So funktioniert das Voting Wer mitentscheiden will, wer tz-Wiesn-Madl 2023 wird, kann in der Voting-Phase jeden Tag abstimmen. Aber: Leserinnen und Leser haben nur eine Stimme pro Tag. Außerdem gilt: Eine Stimme gilt als abgegeben, sobald man auf ein Bild klickt.

Aber zurück zum Tag des Fotoshootings: Die große tz-Aktion ist eine aufregende Reise für unsere Madln. Und bei der Ankleidung morgens in den Verkaufsräumen von Trachten Angermaier an der Donnersberger Brücke hatten sie die Qual der Wahl. Denn ein Dirndl war schöner als das andere. Trotzdem fand jede das passende Outfit für sich - auch, weil Angermaier-Chef Axel Munz mit Rat und Tat zur Seite stand.

Klassisch und schick: Lisa fand ihr Glück in einem Dirndl in zarten Farbtönen. Dazu trug sie Blumen im Haar. © Achim Frank Schmidt

Und dann ging‘s mittags per Taxi auch schon zum Foto-Termin in den Olympiapark. Kandidatin Vera (26) aus München war ziemlich nervös vorher! „Aber das Team hat mir die Aufregung genommen“, erzählt sie. Die Stylistinnen von Flechtfabrik zauberten den Madln zuerst ein perfektes Make-up und fesche Wiesn-Frisuren.

Laufsteg frei für Vera aus München! Sie übte in einem hellblauen Dirndl ihre Posen im Geschäft von Trachten Angermaier. © Achim Frank Schmidt

Danach folgten Tipps fürs Posieren. Das gab ihr Sicherheit, sagte Vera, als ihre Fotos im Kasten waren. „Ich hab mich richtig wohlgefühlt!“ Auch Miriam sah man die Erleichterung an. „Jeder unterstützt hier jeden - toll!“, berichtete sie.

Antonia prüfte genau die Wahl ihres Outfits. © Achim Frank Schmidt

Ja, die Madln sind zusammengewachsen, das sieht man. Denn sie beraten sich gegenseitig bei der Dirndl-Wahl und schießen am Olympiasee Erinnerungsfotos für Social Media. Und am Mittwoch, 13. September, sehen sie sich wieder beim Sporttraining bei Elements Fitness - sie müssen schließlich fit sein, wenn am Samstag die Wiesn startet. Außerdem fahren sie am Sonntag beim Trachten- und Schützenumzug mit!

Céline-Madeleine bekam Tipps von Angermaier-Chef Axel Munz. © Achim Frank Schmidt

Und dann ist bald Finale, und es entscheidet sich, wer den begehrten Sieg einfährt und mit dem Hauptpreis heimdüst. Denn Autohimmel Bayern stellt einen Nissan Juke* zur Verfügung!

Unsere hübschen Finalistinnen schweben schon jetzt im Glück! Denn alle zwölf sind nach dem Fotoshooting mit einem Nissan Juke von Autohimmel Bayern heimgedüst. Sie dürfen den wertvollen Hauptgewinn nämlich Probe fahren. © Achim Frank Schmidt

Am 20. September kürt aber nicht nur unsere Jury die Gewinnerin. Auch Sie, liebe tz-Leserinnen und Leser, können abstimmen und tolle Preise erhalten. Sie können bis zum Freitag, 15. September, online Ihr Lieblings-Madl wählen.

Es kommt auf Ihre Stimme an. Denn beim Finale entscheiden die Fan-Stimmen zu 25 Prozent, welche Kandidatin die Oktoberfest-Krone holt. Der restliche Stimmenanteil gehört unserer Jury. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

Wertvolle Preise für die Madln Mitmachen beim tz-Wiesn-Madl lohnt sich - es gibt heuer wieder wertvolle Preise zu gewinnen. Die Siegerin, die am 20. September offiziell gekürt wird, kann ordentlich Gas geben: Sie erhält einen Nissan Juke N-Style* im Wert von circa 24 000 Euro von Autohimmel Bayern sowie sieben Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl.

Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem von Trachten Angermaier jeweils mit einem feschen Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und nehmen zusätzlich an einem Aktionstag bei Elements Fitness teil. Doch das ist immer noch nicht alles!

Zusätzlich bekommt die Siegerin nämlich einen Gutschein von Trachten Angermaier im Wert von 500 Euro, die Zweitplatzierte kann sich über einen 300-Euro-Gutschein freuen, die Drittplatzierte erhält einen 100-Euro-Gutschein. Beste Aussichten!

