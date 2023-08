Wiesn-Madl: Diese 25 Schönheiten sind im Halbfinale

Jury-Entscheidung am Montag, 28. August

+ © Achim Frank Schmidt Wer wird Nachfolgerin von Anna-Luisa-Stehbeck? © Achim Frank Schmidt

Beim tz-Wiesn-Madl 2023 steht das Halbfinale an! Dann entscheidet unsere Jury, welche Kandidatinnen weiterkommen. Hier stellen wir alle Top 25 vor.

Das Herz schlägt schneller, die Hände werden zittrig und die Knie weich - denn am Montag, 28. August, ist Halbfinale beim tz-Wiesn-Madl! Sie, liebe tz-Leserinnen und -Leser, haben in den vergangenen Wochen fleißig abgestimmt. Und nun stehen die 25 Schönheiten fest, die im Halbfinale stehen. Dieses findet bei Trachten Angermaier an der Landsberger Straße in München statt.

Häufig gestellte Fragen: So funktioniert die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Dort stellen sich alle unserer hochkarätigen Jury vor. Diese entscheidet dann, welche fünf Madln einen Freifahrtschein ins Finale am 20. September bekommen. Für die übrigen 20 startet am 30. August ein neues Voting. Das tz-Wiesn-Madl räumt neben Ruhm und Ehre auch attraktive Preise ab (siehe Infobox unten). Viel Spaß beim Kennenlernen unserer Kandidatinnen!

+ Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

tz-Wiesn-Madl 2023: Diese 25 Schönheiten stehen im Halbfinale

Das ist die Jury bei der Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Schön, schöner, unsere Kandidatinnen! Sind sie nicht zauberhaft, die Top 25? Und so sympathisch! Das macht die Entscheidung für unsere Jury freilich schwer - aber es kann nur eine Teilnehmerin das tz-Wiesn-Madl werden...

Und deswegen geht jetzt alles auch ganz flott - schließlich steigt in weniger als einem Monat schon das große Finale. Welche der Halbfinalistinnen weiterkommen, entscheiden Sebastian Arbinger (tz-Chefredakteur), Martin Huber (Geschäftsführer der Autohaus MKM Huber GmbH für Autohimmel Bayern), Dr. Axel Munz (Inhaber Trachten Angermaier), Anna-Luisa Stehbeck (tz-Wiesn-Madl 2019) sowie Neele Hehemann (Ex-Kandidatin bei Germany‘s Next Topmodel).

tz-Wiesn-Madl 2023: Das ist die Jury Sebastian Arbinger © Philipp Guelland Martin Huber © fkn Dr. Axel Munz © fkn Anna-Luisa Stehbeck © Achim Schmidt Neele Hehemann Neele Hehemann © Oliver Bodmer

Sie entscheiden dank ihrer Expertise, welche fünf Madln mit der Wildcard ein Ticket direkt ins Finale erhalten. Und diese Gewinnerinnen kommen dann mit den Bewerberinnen mit den meisten Fan-Stimmen ins Finale. Die zwölf Finalistinnen können sich auf eine aufregende Zeit freuen.