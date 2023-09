Hier hebt unser Wiesn-Madl ab

Von: Regina Mittermeier

Und dann die Hände zum Himmel: Wiesn-Madl Lisa im Kettenkarussell. © Achim Frank Schmidt

Unser tz-Wiesn-Madl Lisa (26) liebt und lebt das Oktoberfest. Wir haben die strahlende Siegerin zum Oktoberfest-Bummel getroffen.

Wer Lisa Jugan auf dem Oktoberfest trifft, der sieht gleich: Da gehört sie hin, da ist sie daheim. Deshalb bummeln wir mit unserem tz-Wiesn-Madl am Tag nach der Siegerinnenehrung übers Oktoberfest. Treffpunkt: das Marstall-Zelt - denn dort arbeitet Lisa (26) in der Gästebetreuung. Wirt Sigi Able ist furchtbar stolz auf Lisa. „Ich habe den Wettbewerb mitverfolgt“, erzählt er der tz. „Und ich finde es wahnsinnig mutig, wenn sich junge Damen einem solchen Wettbewerb stellen.“

Ja, Lisa ist mutig. Denn auch sie kennt die tz-Aktion - und die große Konkurrenz. Jedes Mal bewerben sich Hunderte fesche Frauen. Aber Lisas Familie hat immer an sie geglaubt, erzählt sie beim Spaziergang übers Festgelände. „Mein Papa war am stolzesten - und mein Freund Simon wahrscheinlich am meisten aufgeregt.“ Wie sehr Lisa ihre Lieben am Herzen liegen, spürt man auch, wenn sie von ihrer Oma Elisabeth erzählt. nach der sie benannt ist. Sie hat einmal einen Model-Wettbewerb gewonnen. Jetzt freut sie sich riesig, dass ihre Enkelin in ihre Fußstapfen tritt.

Wir laufen weiter an einem Kettenkarusell vorbei und wollen Lisa auf eine Runde einladen. „Klar, ich liebe sowas!“ Dann steigt sie ein - und hebt ab. Lisa fliegt in in ihrem blauen Angermaier-Dirndl in den wolkenlosen Himmel. Die Fahrgeschäfte, Zelte und Buden im Hintergrund verschwimmen - fast wie im Rausch. Im Glücks-Rausch!

Zugegeben, Lisa wird’s bei der Karussell-Fahrt ein bisserl schwindlig. Aber sie will ihren tollen Sieg auch feiern. „Für mich ist damit ein großer Traum wahr geworden.“ Beim Bewerbungsstart im Juni war für die Psychologie-Studentin klar: Wenn nicht jetzt mitmachen, wann dann? Denn sie kam diesen Sommer grad von ihrem Auslandssemester in Spanien zurück. Und momentan schreibt sie ihre Master-Arbeit. Das heißt: „Ich arbeite nächstes Jahr um diese Zeit Vollzeit“, sagt Lisa. Auf die Gefahr hin, beim nächsten Madl-Wettbewerb keine Zeit zu haben, bewarb sie sich in diesem Jahr bei uns.

Wir schlendern ein Stück weiter über die Theresienwiese. „Mein perfekter Wiesn-Besuch startet mit einem Weißwurst-Frühstück mit Freunden in der Sonne auf unserem Balkon“, verrät sie. Dazu gibt’s ein Weißbier. Von dort aus ist es dann nicht mehr weit zum Oktoberfest, denn Lisa und ihr freund wohnen an der Hackerbrücke. Für den perfekten Wiesn-Tag darf für sie außerdem ein Bummel nicht fehlen - und was Feines zu Essen. „Ich bin eine Süße“, erzählt sie. Sie bestellt gern Kaiserschmarrn. „Aber Kasspatzen sind natürlich auch lecker.“

Lisa liebt die Wiesn so sehr, dass sie sogar dort arbeitet, heuer schon zum dritten Mal. „Es ist spannend, mit Menschen zu arbeiten - auch aus psychologischer Sicht“, erzählt sie und lacht. Und sie treibt noch etwas anderes an: Sie möchte, dass sie Besucher glücklich sind und tolle Erfahrungen machen. „Es ist schön, wenn ich dazu beitragen kann, indem ich für sie da bin und ihnen unsere Kultur und Traditionen erkläre.“ Fesch und sympathisch - unser tz-Wiesn-Madl ist eine Wucht!