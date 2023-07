Wiesn-Madl: Jetzt stehen die Top 50 fest!

Von: Regina Mittermeier

Vor vier Jahren war zuletzt die Wahl zum tz-Wiesn-Madl: Anna-Luisa Stehbeck strahlte am Finaltag, sie setzte sich gegen die starke Konkurrrenz durch und wurde zum tz-Wiesn-Madl 2019 gewählt. © Achim Schmidt

Die Jury beim Wettbewerb zum tz-Wiesn-Madl 2023 hat ihre Entscheidung getroffen! Für 50 Schönheiten geht es ab Montag ins Online-Voting.

Was für eine Entscheidung! Am gestrigen Mittwoch musste unsere Jury unter allen Kandidatinnen fürs tz-Wiesn-Madl 2023 ihre Favoritinnen auswählen. Mehr als 400 Frauen hatten sich bei unserer großen Aktion beworben - die Entscheidung fiel unseren Jury-Mitgliedern extrem schwer.

Aber jetzt stehen die 50 Schönheiten fest (siehe Namensliste unten). Sie haben damit Chancen, die wertvollen Gewinne abzusahnen. Diese werden zur Verfügung gestellt von Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier sowie Elements Fitness und Wellness.

Und so geht es weiter: Am kommenden Montag, 24. Juli, startet die erste Voting-Phase für die ersten 25 Kandidatinnen. Dann können tz-Leser 14 Tage lang online auf tz.de/wiesnmadl für ihre Favoritin abstimmen. Danach startet am Montag, 7. August, die zweite 14-tägige Voting-Phase für die anderen 25 Kandidatinnen. Auch wer abstimmt, kann tolle Preise gewinnen. Wir wünschen allen Madln viel Erfolg!

Das ist die Jury

Sebastian Arbinger © Philipp Guelland

Sie hatten gestern die Qual der Wahl: unsere Jury-Mitglieder Sebastian Arbinger (tz-Chefredakteur), Markus Knall (Chefredakteur Ippen Digital), Martin Huber (Geschäftsführer der Autohaus MKM Huber GmbH für Autohimmel Bayern), Dr. Axel Munz (Inhaber Trachten Angermaier), Anna-Luisa Stehbeck (tz-Wiesn-Madl 2019) sowie Neele Hehemann (Ex-Kandidatin bei Germany‘s Next Topmodel). Dank ihrer Expertise stehen jetzt die 50 Frauen für die Voting-Runden fest. Als nächstes wartet mit dieser Online-Abstimmung nun eine spannende Zeit auf die Madln.

Markus Knall © Marcus Schlaf

Martin Huber © fkn

Dr. Axel Munz © fkn

Anna-Luisa Stehbeck © Achim Schmidt

Neele Hehemann © Oliver Bodmer

Das sind die 50 Favoritinnen unserer Jury

► Marina Aben (21), München

► Sabrina Alvera (28), Gräfelfing

► Celina Böhm (23), Rosenheim

► Melina Deinstorfer (21), Putzbrunn

► Caroline Anna Dietenhöfer (23), Raubling

► Aminatou Dilek (25), Fürstenfeldbruck

► Lara Ebenberger (23), München

► Lisa Marie Ernst-Götzer (28), München

► Lina-Marie Frank (21), Dorfen

► Vera Frisch (26), München

► Meri Gutjahr (26), München

► Ines Hasse (28), München

► Tabea Haufenmair (24), Gilching

► Magdalena Helfenbein (31), Seeshaupt

► Caro Hornig (33), Bobingen

► Alexandra Huber (20), Weihmichl

► Nicole Jedryjas (33), Fürstenfeldbruck

► Lisa Jugan (26), München

► Ramona Kacar (26), Weichs

► Franziska Kagerer (25), Höhenkirchen

► Agatha Kastenhuber (31), München

► Stefanie Kiendl (19), Schierling

► Wybke Klatt (30), München

► Klarika Koly (28), München

► Janine Maier (31), Neubiberg

► Céline-Madeleine Mattle (24), München

► Melanija Milunovic (18), München

► Jennifer Monreal (25), München

► Anna-Maria Müller (33), München

► Laura Müller (23), München

► Miriam Nalezniak (29), Pocking

► Magdalena Oswald (26), Olching

► Daniela Rech (32), Eberhardzell

► Amelie Reichel (22), München

► Jennifer Richter (29), München

► Luisa Schaller (25), München

► Sophia Schwanzer (22), Pöttmes

► Hazel Shane (20), München

► Sophia Tamai Taeuber (27), Peiting

► Adrijana Topic (37), Karlsfeld

► Christina Tress (25), Unterhaching

► Lara Vogel (25), München

► Antonia Wagenführer (24), Germering

► Lisa Wagner (29), München

► Annalena Weingardt (27), Freising

► Luisa Wiele (19), Wolfersdorf

► Annabel Wiesmeier (27), München

► Jennifer Wolf (22), Mettenheim

► Sabrina Zannetti (35), München

► Isabel Zöltner (18), München