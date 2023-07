tz-Wiesn-Madl 2023: Kandidatin Isabel (21) aus Rosenheim

Isabel aus Rosenheim möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Welches fesche Dirndl wird das tz-Wiesn-Madl 2023? Wird Isabel aus Rosenheim in diesem Jahr auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen?

Isabel (21) möchte tz-Wiesn-Madl 2023 werden, weil: „mit großer Begeisterung bewerbe ich mich als Wiesn-Madl 2023. Mein Name ist Isabel Blank-Aschauer, ich bin 21 Jahre alt und stamme aus Rosenheim. Schon seit meiner Kindheit zieht es mich jedes Jahr auf die Wiesn, das Oktoberfest in München. Gemeinsam mit meiner Familie, Freunden und Bekannten habe ich dort unvergessliche Momente erlebt und die einzigartige Atmosphäre dieses Festes genossen.

Das Dirndl ist für mich nicht nur ein Kleidungsstück, sondern verkörpert meine Verbundenheit mit der bayerischen Heimat. Selbst auf einer Klassenfahrt nach Moskau im Jahr 2018 habe ich mein Dirndl mit Stolz bei besonderen Anlässen getragen, was von den Menschen begeistert wahrgenommen wurde. Dies zeigte mir, wie wertvoll es ist, unsere bayerische Tradition auch über die Grenzen Bayerns hinaus zu repräsentieren.

Als Ausgleich zu meinem Wirtschaftsstudium an der LMU suche ich gerne die Ruhe und Inspiration in den bayerischen Bergen. Doch genauso schätze ich das lebhafte Treiben auf der Wiesn, das Zusammensein mit freundlichen Menschen aus der ganzen Welt und die herzliche Geselligkeit. Die Begegnung der bayrischen Tradition mit anderen Kulturen auf der Wiesn bereichert mich zutiefst und eröffnet wunderbare Möglichkeiten des Austauschs.

Als stolze gebürtige Rosenheimerin fühle ich mich eng mit meiner Heimat verbunden. Obwohl ich die Gelegenheit hatte, andere wundervolle Orte zu bereisen und zeitweise außerhalb Bayerns zu leben, ist und bleibt Bayern mein Zuhause. Umso glücklicher bin ich, dass ich nun meine Studienzeit an der LMU in München verbringen darf, wo ich das bayerische Lebensgefühl in vollen Zügen genieße.

Die Rolle des tz-Wiesn-Madls 2023 wäre für mich eine einzigartige Möglichkeit, meine Liebe zur bayerischen Kultur und Tradition zu teilen. Als Botschafterin der Wiesn möchte ich eine positive und einladende Atmosphäre schaffen, in der sich Menschen aus aller Welt willkommen fühlen. Offenheit und Toleranz sind für mich grundlegende Werte, um Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu bauen und gemeinsam zu feiern. Mit meiner lebensfrohen und aufgeschlossenen Art freue ich mich darauf, neue Menschen kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören.“

Das erzählt sie zudem von sich: Ihre Hobbys sind: Basketball, Schwimmen, Wandern

Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: Der Siegerin winkt ein Nissan Juke Auf die Plätze, fertig los: Ab heute können sich die schönsten Madln, die über 18 Jahre alt sind, unter tz.de/wiesnmadl bewerben. Alle Bewerberinnen sollten drei Bilder – vorzugsweise in Tracht – hochladen und erzählen, warum sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben. Einsendeschluss ist der 9. Juli. Die Siegerin wird am 20. September gekürt. In diesem Jahr gewinnt sie einen Nissan Juke* N-Style im Wert von rund 24.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Nissan Autohimmel Bayern. Die Siegerin gewinnt außerdem eine 7-Monats-Mitgliedschaft für Elements sowie einen 500€-Einkaufsgutschein für Trachten Angermaier. Die Madln auf den Plätzen zwei und drei erhalten auch jeweils einen Einkaufsgutschein von Trachten Angermaier (2. Platz 300€, 3. Platz 100€). Außerdem werden sie 12 Finalistinnen von Trachten Angermaier mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und dürfen dieses behalten. Weitere Gewinne kommen von Elements Fitness.. *NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS), Abb. zeigen Sonderausstattungen, Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor.