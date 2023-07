tz-Wiesn-Madl 2023: Kandidatin Julia (18) aus Preinerszell

Julia aus Preinerszell möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Julia aus Preinerszell möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden.

Welches fesche Dirndl wird das tz-Wiesn-Madl 2023? Wird Julia aus Preinerszell in diesem Jahr auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen?

Julia (18) möchte tz-Wiesn-Madl 2023 werden, weil: „I mecht Wiesn Madl wern, weil dWiesn einfach jeds Jo a Highlight is und i mi sau gfrein dad a Teil davo zum sei. Außerdem bin i in Bayern dahoam und mecht mei Kultur zoang und darauf stoiz sei. Mei und a so a Maß muas a scho moi sei, weil ma muas ja de Hopfbauern unterstützen, desweng helf i do natürlich a imma fleißig mid bei meim Onkel aufm Feld.“

Das erzählt sie zudem von sich: Ihre Hobbys sind: Reiten, Wakeboard

Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: Der Siegerin winkt ein Nissan Juke Auf die Plätze, fertig los: Ab heute können sich die schönsten Madln, die über 18 Jahre alt sind, unter tz.de/wiesnmadl bewerben. Alle Bewerberinnen sollten drei Bilder – vorzugsweise in Tracht – hochladen und erzählen, warum sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben. Einsendeschluss ist der 9. Juli. Die Siegerin wird am 20. September gekürt. In diesem Jahr gewinnt sie einen Nissan Juke* N-Style im Wert von rund 24.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Nissan Autohimmel Bayern. Die Siegerin gewinnt außerdem eine 7-Monats-Mitgliedschaft für Elements sowie einen 500€-Einkaufsgutschein für Trachten Angermaier. Die Madln auf den Plätzen zwei und drei erhalten auch jeweils einen Einkaufsgutschein von Trachten Angermaier (2. Platz 300€, 3. Platz 100€). Außerdem werden sie 12 Finalistinnen von Trachten Angermaier mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und dürfen dieses behalten. Weitere Gewinne kommen von Elements Fitness.. *NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS), Abb. zeigen Sonderausstattungen, Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor.

Bewerbt Euch jetzt als tz-Wiesn-Madl 2023. Unser Bewerbungsformular findet Ihr hier.