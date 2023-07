Teilen

Katharina aus Oberhaching möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden.

Welches fesche Dirndl wird das tz-Wiesn-Madl 2023? Wird Katharina aus Oberhaching in diesem Jahr auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen?

Katharina (21) möchte tz-Wiesn-Madl 2023 werden, weil: „I bin die Katharina, bin 21 Jahre alt und kimm aus dem scheena Oberhaching bei Minga.

Warum ich Wiesn-Madl 2023 werden möchte?

Die Wiesn ist für mich meine 5te Jahreszeit.

Der Duft der Mandeln, das kalte Bier und die fesche Tracht ist einfach ein muss!

Das ist für mich a „Lebensgfui“, welches ich den Leuten weitergeben möchte.

Ab und an laufe ich bei Festumzügen mit und war dieses

Jahr Maitänzerin im Burschenverein Strasslach.

Ich trage oft meine Tracht und finde diese auch sehr vielseitig.

Man kann die Haare frech flechten, leichte Wellen tragen oder ganz dezent stylen, demnach auch die Dirndlfarbe/Dirndlschnitt mit den unterschiedlichsten Blusen kombinieren.

Ein passender Janker, Schmuck und Schuhe runden das ganze ab.

Sofort ist man angezogen und jeder schön auf seine Art und Weise.

Ein bayrisches Designerstück wo auch Bodyshaming ganz unten auf der Liste steht.

Ich finde jede Frau hat das Zeug dazu, Wiesn-Madl 2023 zu werden, weil uns ein Dirndl und die Tracht einfach ausdrucksstark, bildhübsch und unvergessen macht.

Und genauso soll die Wiesn 2023 auch werden.

Schöner Einzug, 18 Tage lang viele lustige und warme Momente und ein wunderschöner Abschied mit „Sierra-Madre“ mit Freude auf ein Wiedersehen 2024...

Das erzählt sie zudem von sich: Ihre Hobbys sind: Westernreiten, Skifahren, Freunde treffen, shoppen, mein Hund Kira

Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: Der Siegerin winkt ein Nissan Juke

Auf die Plätze, fertig los: Ab heute können sich die schönsten Madln, die über 18 Jahre alt sind, unter tz.de/wiesnmadl bewerben. Alle Bewerberinnen sollten drei Bilder – vorzugsweise in Tracht – hochladen und erzählen, warum sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben. Einsendeschluss ist der 9. Juli. Die Siegerin wird am 20. September gekürt. In diesem Jahr gewinnt sie einen Nissan Juke* N-Style im Wert von rund 24.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Nissan Autohimmel Bayern. Die Siegerin gewinnt außerdem eine 7-Monats-Mitgliedschaft für Elements sowie einen 500€-Einkaufsgutschein für Trachten Angermaier. Die Madln auf den Plätzen zwei und drei erhalten auch jeweils einen Einkaufsgutschein von Trachten Angermaier (2. Platz 300€, 3. Platz 100€). Außerdem werden sie 12 Finalistinnen von Trachten Angermaier mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und dürfen dieses behalten. Weitere Gewinne kommen von Elements Fitness..

*NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS), Abb. zeigen Sonderausstattungen, Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor.