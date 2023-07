tz-Wiesn-Madl 2023: Kandidatin Sabrina (28) aus München

Sabrina aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden.

Welches fesche Dirndl wird das tz-Wiesn-Madl 2023? Wird Sabrina aus München in diesem Jahr auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen?

Sabrina (28) möchte tz-Wiesn-Madl 2023 werden, weil: „Als Münchner Kindl habe ich mich bereits von klein auf am wohlsten gefühlt wenn ich auf den zahlreichen traditionellen Festen und Familienfeiern eines meiner Dirndl tragen konnte. Dabei war ich bereits in den Augen meiner Oma ihr persönliches Wiesn-Madl. Um meine Oma stolz zu machen und gleichzeitig die Liebe zum Dirndl und den bayrischen Traditionen ausleben zu können würde ich gerne euer Wiesn-Madl 2023 werden.“

Das erzählt sie zudem von sich: Ihre Hobbys sind: Keramik, Fitness, Tagestrips in die Berge oder an die bayerischen Seen, Skifahren, Eislaufen, Kochen, Architektur und Kunst

Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: Der Siegerin winkt ein Nissan Juke Auf die Plätze, fertig los: Ab heute können sich die schönsten Madln, die über 18 Jahre alt sind, unter tz.de/wiesnmadl bewerben. Alle Bewerberinnen sollten drei Bilder – vorzugsweise in Tracht – hochladen und erzählen, warum sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben. Einsendeschluss ist der 9. Juli. Die Siegerin wird am 20. September gekürt. In diesem Jahr gewinnt sie einen Nissan Juke* N-Style im Wert von rund 24.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Nissan Autohimmel Bayern. Die Siegerin gewinnt außerdem eine 7-Monats-Mitgliedschaft für Elements sowie einen 500€-Einkaufsgutschein für Trachten Angermaier. Die Madln auf den Plätzen zwei und drei erhalten auch jeweils einen Einkaufsgutschein von Trachten Angermaier (2. Platz 300€, 3. Platz 100€). Außerdem werden sie 12 Finalistinnen von Trachten Angermaier mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und dürfen dieses behalten. Weitere Gewinne kommen von Elements Fitness.