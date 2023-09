Ein Dutzend Schönheiten sind im Finale für die Wahl des tz-Wiesn-Madls: Jetzt voten und gewinnen

Von: Julian Limmer

Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

Sie sind im Finale! Zwölf Schönheiten haben sich beim tz-Wiesn-Madl gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt und die entscheidende Runde erreicht.

Nun stehen alle Finalistinnen fest! Sie treten bei der großen Nacht der Wiesn-Madl am 20. September an, um sich die Krone zu holen. Um bis ins Finale zu kommen, mussten die Madln mehrere Runden überstehen - rund 400 Kandidatinnen hatten sich insgesamt bei der tz-Aktion beworben. Fünf der Finalistinnen hatte unsere Jury bereits vergangene Woche gekürt. Jetzt kamen noch die sechs Kandidatinnen dazu, die die meisten Stimmen der Fans holten. Zudem zieht die Gewinnerin des großen Dirndl-Castings von Trachten Angermaier ins Finale ein.

Häufig gestellte Fragen: So funktioniert die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Top-12-Voting: Leser können jetzt abstimmen und gewinnen

Sie, liebe Leserinnen und -Leser, -können mit darüber abstimmen, wer -unser Wiesn-Madl 2023 wird. Ab Freitag, 8. September, 10 Uhr, bis zum 15. September können Sie ihre Favoritin wählen.

tz-Wiesn-Madl 2023: So funktioniert das Voting

Wer mitentscheiden will, wer tz-Wiesn-Madl 2023 wird, kann in der Voting-Phase jeden Tag abstimmen. Aber: Leserinnen und Leser haben nur eine Stimme pro Tag.

Außerdem gilt: Eine Stimme gilt als abgegeben, sobald man auf ein Bild klickt.

Mitmachen lohnt sich, denn auch wer abstimmt, kann tolle Preise gewinnen. Und auf Ihre Stimme kommt es an: Beim Finale am 20. September entscheiden die Fan-Stimmen zu 25 Prozent, wer die Krone holt. Der restliche Stimmanteil gehört der Jury, die die Qual der Wahl haben wird. Die besteht aus tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger, Markus Knall (Chefredakteur Ippen Digital), Martin Huber (Geschäftsführer der Autohaus MKMHuber GmbH für Autohimmel Bayern), Dr. Axel Munz (Inhaber Trachten Angermaier), Anna-Luisa Stehbeck (tz Wiesn-Madl 2019) sowie Neele Hehemann (Ex-Kandidatin bei Germany’s Next Topmodel).

Abstimmen und gewinnen! Für alle, die auf tz.de/wiesnmadl abstimmen, springt etwas heraus. Wir verlosen unter allen Teilnehmenden aller Voting-Runden (Top 25, Top 20 und Top 12) am Ende der Aktion mehrere Gewinne, darunter eine Mitgliedschaft für sieben Monate in einem Elements-Studio Ihrer Wahl. Und es bleibt sportlich! Denn: Wir verlosen zusätzlich zehn Mal eine Tageskarte für ein Elements-Studio Ihrer Wahl. Es geht noch weiter: Wer für sein Lieblings-Madl abstimmt, hat auch die Chance auf einen von zwei Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro für die Spielbank in Garmisch-Partenkirchen. Außerdem verlosen wir ein Mal zwei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro für die Spielbank in Bad Wiessee. Die Gutscheine für die Spielbanken in Garmisch-Partenkirchen und Bad Wiessee sind nur für Teilnehmer ab 21 Jahren einlösbar. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt

Wertvolle Preise für die Madln Mitmachen beim tz-Wiesn-Madl lohnt sich - es gibt heuer wieder wertvolle Preise zu gewinnen. Die Siegerin, die am 20. September offiziell gekürt wird, kann ordentlich Gas geben: Sie erhält einen Nissan Juke N-Style* im Wert von circa 24 000 Euro von Autohimmel Bayern sowie sieben Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl.

Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem von Trachten Angermaier jeweils mit einem feschen Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und nehmen zusätzlich an einem Aktionstag bei Elements Fitness teil. Doch das ist immer noch nicht alles!

Zusätzlich bekommt die Siegerin nämlich einen Gutschein von Trachten Angermaier im Wert von 500 Euro, die Zweitplatzierte kann sich über einen 300-Euro-Gutschein freuen, die Drittplatzierte erhält einen 100-Euro-Gutschein. Beste Aussichten!

* NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS) Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert - (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor. Abb. zeigen Sonderausstattungen. Stand Juni 2023.