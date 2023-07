Von: Regina Mittermeier

Alle wollen tz-Wiesn-Madl 2023 werden! Weil sich so viele Schönheiten bewerben, kann man noch bis 16. Juli mitmachen. Hier stellen sich vier Frauen vor.

Da dreht man ja durch! Denn der Andrang für den Wettbewerb zum tz-Wiesn-Madl ist riesig. Wir verlängern deshalb die Bewerbungsphase. Fesche Damen können sich noch bis Sonntag, 16. Juli, anmelden. Wer sich bewirbt, kann die tollen Hauptgewinne absahnen (siehe Infobox unten).

tz-Wiesn-Madl 2023: Kandidatin Stefanie (38) aus Rain am Lech

Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: So funktioniert der Wettbewerb

Erni Wimmer aus Aschheim (Kreis München) hat’s längst getan. Warum sie unsere Oktoberfest-Königin werden möchte? Das erklärt die 82-Jährige so: „I geh gern auf d’Wiesn, trink mindestens a Mass und lass ma das Gickerl schmecken.“ So einfach ist das für die Erni. Sie sei gerade im zweiten Frühling ihres Lebens, erzählt sie. „I glaub, I war a richtig guads tz-Wiesn-Madl.“

Ja, beim Oktoberfest feiern alle Generationen zusammen. Und auch bei der großen tz-Aktion sollten alle Altersgruppen dabei sein, findet Gabriele Zimmermann 2 aus Übersee (Kreis Traunstein). „Ich glaube, dass wir gegenüber den jungen Schönheiten wesentlich mehr zu bieten haben - nicht nur Lebenserfahrung“, erzählt die 61-Jährige. Sie arbeitet als Model sowie Darstellerin und malt in ihrer Freizeit gerne mit Acrylfarben.

Und mit ihrer Meinung ist sie nicht allein. „Wiesn-Madl können auch ältere Damen werden“, sagt Sonja Dauer. Die 58-Jährige liebt als waschechte Münchnerin das Oktoberfest und alles, was dazugehört. „Ich finde Frauen im Dirndl einfach toll.“ Deshalb führt sie ihre Kleider auch regelmäßig dort aus.

Nicht weniger wiesn-narrisch ist Cornelia Neuger aus Kirchheim (Kreis München). Wenn sie gewinnt, will die 62-Jährige nur eins: „Der Welt zeigen, dass München und das Oktoberfest immer eine Reise wert sind.“

Wenn Sie jetzt auch Lust haben, unsere Wiesn-Königin zu werden, machen Sie Sie einfach mit unter tz.de/wiesnmadl. Laden Sie drei schöne Fotos hoch und erzählen Sie kurz, warum Sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben.

Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: Der Siegerin winkt ein Nissan Juke

Auf die Plätze, fertig los: Ab heute können sich die schönsten Madln, die über 18 Jahre alt sind, unter tz.de/wiesnmadl bewerben. Alle Bewerberinnen sollten drei Bilder – vorzugsweise in Tracht – hochladen und erzählen, warum sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben. Einsendeschluss ist der 9. Juli. Die Siegerin wird am 20. September gekürt. In diesem Jahr gewinnt sie einen Nissan Juke* N-Style im Wert von rund 24.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Nissan Autohimmel Bayern. Die Siegerin gewinnt außerdem eine 7-Monats-Mitgliedschaft für Elements sowie einen 500€-Einkaufsgutschein für Trachten Angermaier. Die Madln auf den Plätzen zwei und drei erhalten auch jeweils einen Einkaufsgutschein von Trachten Angermaier (2. Platz 300€, 3. Platz 100€). Außerdem werden sie 12 Finalistinnen von Trachten Angermaier mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und dürfen dieses behalten. Weitere Gewinne kommen von Elements Fitness..

*NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS), Abb. zeigen Sonderausstattungen, Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor.