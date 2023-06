Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: So funktioniert der Wettbewerb

Jetzt bewerben für die Wahl zum tz-WiesnMadl 2023. © tz

Beweberinnen, die bei der Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023 mitmachen wollen, müssen einige wichtrige Infoas z der Aktion beachten. Wir haben die häufig gesellten Frager und die Antworten für euch zusammengefasst.

Häufig gestellte Fagen zu der Bewerbungsphase

Wann beginnt die Bewerbungsphase? Die Bewerbungsphase beginnt am 26.06.2023

Wo kann ich mich bewerben? Die Bewerbung kann ausschließlich online über das Bewerbungsformular eingereicht werden: wwww.tz.de/wiesnmadl

Was sind die Voraussetzungen? Deutschlandweit können sich alle Frauen ab 18 Jahren für unsere tz-Wiesn-Madl-Aktion 2023 bewerben. Die Teilnahme an den Aktionsterminen ist dabei verpflichtend, ein Fernbleiben führt automatisch zur Disqualifikation. Folgende Aktionstermine sind verpflichtend:

28.08.2023 – Halbfinale

11.09.2023– Fotoshooting

17.09.2023 – Trachten- und Schützenumzug

20.09.2023 – Finale: Die Nacht der tz-Wiesn-Madl 2023

Die Veranstaltungen sind Tages- und Abendveranstaltungen. Bitte beachten Sie: Minderjährige Madln müssen wir leider von der Aktion ausschließlich. Es besteht keine Möglichkeit unter 18 Jahren an der Aktion teilzunehmen.

Warum kann ich unter 18 Jahren nicht teilnehmen? Besteht die Möglichkeit einer Ausnahme? Aufgrund der Jugendschutzverordnung können wir hinsichtlich unserer Aktionstermine keine Kandidatinnen unter 18 Jahren teilnehmen lassen. Dabei können wir auch keine Ausnahme machen.

Ich kann an einem der genannten Aktionsterminen nicht teilnehmen? Besteht die Möglichkeit einer Ausnahme? Es besteht keine Möglichkeit, die Aktionstermine zu verlegen. Auch ein entschuldigtes Fernbleiben führt zum Ausscheiden aus dem Wettbewerb.

Was benötige ich für eine Bewerbung? Für eine Bewerbung werden neben den Angaben zu Ihrer Person (Name, Beruf, Hobbys usw.) eine aussagekräftige Beschreibung sowie 3 Bilder benötigt.

Welche Bilder werden benötigt? Bitte achten Sie darauf, dass ausschließlich JPG-Formate mit einer max. Kantenlänge der Bilder von 3000 Pixel hinzugefügt werden können. Der maximale Bild-Upload beträgt 10 Fotos. Die Wahl der Bilder ist Ihnen dabei vollkommen freigestellt. Bitte beachten Sie, dass die Bilder vorab geprüft werden und wir keine obszönen Bilder veröffentlichen.

Empfehlung: Senden Sie Bilder in einer guten Qualität, in denen Sie erkennbar sind. Selfies sind dabei meist nicht geeignet.

Was müssen die Teilnehmer noch beachten?

Muss ich Bilder in Tracht einsenden? In der Gestaltung und Auswahl der Bilder sind Sie frei, es besteht keine Pflicht dabei ausschließlich Bilder in Tracht einzusenden.

Empfehlung: Senden Sie min. 1 Bild, das Sie in Tracht zeigt, um den Leser ein Gefühl zu geben, ob Sie sich im Dirndl / Lederhosen wohlfühlen.

Wie lange dauert es, bis meine Bewerbung veröffentlicht wird? Die Prüfung und Bearbeitung der Angaben kann bis zu 3 Werktage in Anspruch nehmen.

Welche Angaben werden veröffentlich? Wir veröffentlichen ausschließlich den Vornamen, das Alter, den Wohnort, Beruf, Hobbys und die Beschreibung, warum Sie das tz-Wiesn-Madl werden wollen sowie die beigefügten Bilder. Persönliche Angaben wie Kontaktdaten, Wohnadresse etc. werden nicht veröffentlicht.

Wo wird die Bewerbung veröffentlicht? Alle Bewerbungen werden online unter tz.de/wiesnmadl veröffentlicht. Jede Kandidatin erhält dabei ihre eigene Fotostrecke. Im Rahmen der Aktionsberichterstattung werden eine Auswahl an Bewerbungen in der Print-Ausgabe der tz, im Münchner Merkur sowie deren Heimatausgaben und in den Social-Media-Kanälen der Mediengruppe veröffentlicht. Beachten Sie dabei, dass wir in unseren Print-Aussagen ausschließlich Bewerbungen veröffentlichen können, die über hochauflösendes und qualitativ hochwertiges Bildmaterial verfügen.

Wie finde ich mein eigenes Portrait? Unter tz.de/wiesnmadl finden Sie eine Übersicht aller Kandidatinnen.

Tipp: Betätigen Sie die Tastenkombination Strg + F und geben Sie in der nun eingeblendeten Suchmaske Ihren Vornamen ein. So gelangen Sie am schnellsten zu Ihrem Profil.

Kann die Bewerbung nachträglich gelöscht werden? Falls Sie Ihre Bewerbung zurückziehen möchten, können sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Bestätigungs-E-Mail, die Sie bei der Anmeldung erhalten haben.

Kann die Bewerbung nachträglich bearbeitet werden? Bitte beachten Sie, dass nachträglich keine Änderungen am Text vorgenommen werden können. Bei Problemen mit dem Bildmaterial (Urheberrechtsverletzung o.ä. ) können Sie direkt auf uns zukommen.

Was passiert nach der Bewerbung? Aus den Angaben der Bewerbung erstellt unsere Redaktion einen Artikel. Jede Kandidatin erhält dabei ihre eigene Fotostrecke. Jede Bewerbung nimmt automatisch am Leservoting teil.

Wie wird gewählt? Die Wahl zum tz-Wiesn-Madl wird maßgeblich von unserer Jury bestehend aus unseren Sponsoren, der Chef-Redaktion und dem tz-Wiesn-Madl 2019 entschieden. Im ersten Schritt wählen sie am 19.07.2023 unter allen Bewerbungen ihre 50 Favoritinnen aus.

Danach gibt es das TOP 25 Voting welches in zwei Runden stattfindet. Dabei haben alle Kandidatinnen 14 Tage Zeit Stimmen zu sammeln.

1. Runde: 24.07.2023 bis 06.08.2023

2. Runde: 07.08.2023 bis 20.08.2023

Die Votingrunden beginnen jeweils um 12:00 Uhr und enden um 12:00 Uhr. Nach Ablauf der 2. Votingrunde werden die Stimmen ausgewertet. Die Kandidatinnen mit den meisten Stimmen, ziehen in das Halbfinale am 28.08.2023 ein.

Das Halbfinale ist eine Abendveranstaltung mit Fotoshooting und Videodreh, daher bitte entsprechend Zeit einplanen.

Was passiert nach dem Halbfinale? Für die fünf Kandidatinnen, die von der Jury direkt ein Ticket fürs Finale erhalten, heißt es erstmal durchatmen. Zudem erhält die Gewinnerin der Aktion „Angermaier Wiesn-Madl 2023“ eine Wildcard fürs Finale beim tz-Wiesn-Madl 2023.

Sechs der verbliebenen 19 Kandidatinnen haben jedoch anschließend noch die Möglichkeit durch ein Online-Voting in das Finale einzuziehen.

TOP19-Voting: Nach dem Halbfinale bei Trachten Angermaier findet vom 30.08.2023 um 10:00 Uhr bis 06.09.2023 um 10:00 Uhr das Voting für den Finaleinzug statt. Dabei gilt es, jeden Tag Stimmen zu sammeln.

Am 08.09.2023 stehen dann die sechs Kandidatinnen, die durch die Leser in das Finale einziehen dürfen, fest und bilden mit den weiteren TOP6-Kandidatinnen die 12 Finalistinnen.

TOP12-Voting: Das Finalvoting für die TOP 12 findet vom 08.09.2023 bis 15.09.2023 statt.

Das tz-Wiesn-Madl wird durch unsere Leser sowie die Jury ermittelt. Die Stimmverteilung ist dabei wie folgt aufgeteilt:

- 25 % Onlinevoting

- 75 % Jurywertung

Wie funktioniert das Online-Voting?

Um Missbrauch oder Betrug vorzubeugen, müssen Sie sich zunächst einmalig auf unserem Portal registrieren. Dann können Sie das Portrait Ihrer Wunschkandidatin aufrufen. Dort wird während der Votingzeit ein Abstimmungsbutton eingeblendet. Via Mausklick auf diesen Button geben Sie der Dame Ihrer Wahl Ihre Stimme. Pro Kalendertag dürfen Sie nur einmal abstimmen.