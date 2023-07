Wiesn-Madl: Über 100 Schönheiten sind schon mit dabei!

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Der Wettbewerb zum tz-Wiesn-Madl 2023 ist in vollem Gange! 100 Kandidatinnen haben sich schon beworben. Hier stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sechs Schönheiten vor. © Privat

Der Wettbewerb zum tz-Wiesn-Madl 2023 ist in vollem Gange! 100 Kandidatinnen haben sich schon beworben. Hier stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sechs Schönheiten vor.

Bei Carina Haßelbacher (26) dreht sich alles um die Wiesn. Die Münchnerin wohnt und arbeitet nicht nur in der Nähe der Theresienwiese - wenn das weltgrößte Volksfest am 16. September startet, sie verbringt auch fast jede freie Minute zwischen Zelten und Fahrgeschäften.

Carina aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © Privat

Nur eins fehlt noch zu ihrem perfekten Glück: die Krönung zum tz-Wiesn-Madl! Neben Carina haben sich schon rund 100 weitere Schönheiten bei der großen tz-Aktion beworben. Und übrigens: Am kommenden Sonntag, 9. Juli, endet die Bewerbungsfrist - machen Sie also noch schnell mit!

Jetzt mitmachen und gewinnen Hier bewerben für die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

Sabrina aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Neben Carina will noch ein weiteres Münchner Kindl die Krone: die 35-jährige Marketing-Managerin Sabrina Koch. Bei ihrem ersten Wiesn-Besuch schockte sie ihre Eltern ziemlich! Nur ganz kurz ließen die Erwachsenen die damals Vierjährige aus den Augen - da spazierte Sabrina plötzlich ohne Mama und Papa allein über den Festplatz, völlig fasziniert von Riesenrad und Zuckerwatten-Duft. „Aber meine Eltern haben mich zum Glück auf der Wiesn-Wache wiedergefunden“, erzählt Sabrina.

Sisi aus Erding möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Auch Sisi Horvat aus Erding liebt die traditionelle Kultur und führt deswegen gern ihr rosafarbenes Dirndl aus - also wenn sie nicht gerade auf ihrem Mountainbike durch die Natur düst. Denn die Marketing-Managerin (30) ist ein Kind der Berge. Sie stammt ursprünglich aus einer Gegend in den slowenischen Alpen. „Als tz-Wiesn-Madl will ich zeigen, wie verbunden die Kultur der verschiedenen Alpenregionen ist.“

Caroline Anna aus Raubling möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © Privat

Ja, das Oktoberfest ist ein Sehnsuchtsort, an dem Menschen aus aller Welt zusammen feiern. Caroline Anna Dietenhöfer freut sich jetzt schon auf „das absolute Highlight“ ihres Jahres. Die 23-Jährige lebt zwar in Raubling (Kreis Rosenheim), aber sie studiert in München Kommunikationsdesign. Denn: „Diese Stadt verzaubert mich jedes mal aufs Neue“, sagt sie.

Jetzt mitmachen und gewinnen Hier bewerben für die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023

Desiree aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © Privat

Ein echter Wiesn-Profi ist auch Desiree Argiriu: Denn die Biologielaborantin (32) aus München hat schon im Fischer-Vroni-Zelt Gäste betreut. Ihre Liebe für die Tradition lebt sie zudem am Schießstand. Denn sie war viele Jahre aktiv in den Schützenvereinen in Sendling und Baierbrunn.

Julia aus Murnau möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © Privat

Vielleicht trifft aber auch Julia Bergmeister den Geschmack unserer Jury. Die Grundschullehrerin aus Murnau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) beschreibt sich als „echtes bayrisches Madl, das wert auf Traditionen und Brauchtum legt“. Die 27-Jährige führt gern ihre vielen verschiedenen Dirndl aus.

Die Gewinnerin räumt heuer neben Ruhm und Ehre auch fette Preise ab (siehe Infobox unten). Wer noch mitmachen will, findet alle Infos im Internet unter tz.de/wiesnmadl.

Mitmachen & gewinnen - so geht’s Mitmachen beim tz-Wiesn-Madl lohnt sich - es gibt heuer wieder wertvolle Preise zu gewinnen. Die Siegerin, die am 20. September gekürt wird, kann ordentlich Gas geben: Sie erhält einen Nissan Juke N-Style* im Wert von circa 24 000 Euro von Autohimmel Bayern sowie sieben Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl.

Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem von Trachten Angermaier jeweils mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und nehmen an einem Aktionstag bei Elements Fitness teil.

Und das ist längst noch nicht alles. Zusätzlich bekommt die Siegerin einen Gutschein von Trachten Angermaier im Wert von 500 Euro, die Zweitplatzierte kann sich über einen 300-Euro-Gutschein freuen, die Drittplatzierte erhält einen 100-Euro-Gutschein.

Also, auf geht’s: Bewerbungen sind ganz einfach online unter tz.de/wiesnmadl möglich. Dort gibt’s auch alle weiteren Informationen rund um die Aktion zum Nachlesen. * NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS) Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert - (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor. Abb. zeigen Sonderausstattungen. Stand Juni 2023.