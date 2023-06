So fesch diese Fünf! Das sind die ersten tz-Wiesn-Madl

Von: Regina Mittermeier

Wer wird das tz-Wiesn-Madl 2023? Viele Schönheiten haben sich schon beworben. Wir stellen die ersten fünf vor. Hier erzählen Nadine, Corinna, Sabrina, Marilyn und Miriam, warum sie das Zeug zur Oktoberfest-Königin haben.

Zauberhaft sind sie, die ersten Kandidatinnen für das tz-Wiesn-Madl 2023! Diese feschen Fünf wollen es gleich zum Start der großen tz-Aktion wissen - und jede von ihnen hat das Zeug zur Oktoberfest-Königin: Nadine Dellnitz, Corinna John, Sabrina Keßler, Marilyn Ketteler und Miriam Nalezniak. Wie stellen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, hier alle vor.

Corinna John (33) träumt vom Sieg. Die schöne Blondine aus Ried (Kreis Aichach-Friedberg) arbeitet als Postbotin - und trägt in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern Tracht. „Ich mag diese Tradition sehr“, sagt sie.

Miriam Nalezniak hat sogar schon ein Krönchen. Die 29-jährige Marketing-Kauffrau aus Pocking (Kreis Passau) war 2018 Passauer Starkbierkönigin. Kein Wunder, sie liebt Volksfeste und Tracht wie kaum eine andere. „Dirndl geht immer“, sagt sie. Nun will sie sich in ein neues Abenteuer stürzen und mit ihrer lebensfrohen Art unsere Wiesn-Königin werden.

Für Sabrina Keßler wäre es eine Ehre, das weltberühmte Volksfest ihrer Heimatstadt repräsentieren zu dürfen. Das Erfolgsrezept der 29-jährigen Goldschmiedin ist Selbstbewusstsein. Grundsätzlich findet sie: „In einem tollen Dirndl schaut jede gut aus.“

Aber kann sie es mit Marilyn Ketteler aufnehmen? „Immerhin habe ich mehr Wiesn-Erfahrung als die jungen Hüpfer“, erzählt die 40-jährige Zweifach-Mama aus München mit einem Augenzwinkern. Der Wettbewerb ist auch für sie ein Heimspiel.

Und dann ist da noch Nadine Dellnitz aus Offenberg (Kreis Deggendorf). Sie muss man im Auge behalten, „weil ich es unfassbar liebe, ein Dirndl zu tragen“, sagt sie. Die 27-jährige zahnmedizinische Fachangestellte und Mutter dreier Kinder weiß sich in Szene zu setzen. „Mein größter Fan wäre mein großer Bub Basti“, erzählt sie.

Ob Basti am Ende wirklich jubeln darf, stellt sich am 20. September heraus, wenn das Wiesn-Madl 2023 feierlich gekürt wird.

Mitmachen & gewinnen - so geht’s

Mitmachen beim tz-Wiesn-Madl lohnt sich - es gibt heuer wieder wertvolle Preise zu gewinnen. Die Siegerin, die am 20. September gekürt wird, kann ordentlich Gas geben: Sie -erhält einen Nissan Juke N-Style* im Wert von circa 24 000 Euro von Autohimmel Bayern sowie sieben -Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl.

Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem von Trachten Angermaier jeweils mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und nehmen an einem Aktionstag bei Elements Fitness teil.

Und das ist längst noch nicht alles. Zusätzlich bekommt die Siegerin einen Gutschein von Trachten Angermaier im Wert von 500 Euro, die Zweitplatzierte kann sich über einen 300-Euro-Gutschein freuen, die Drittplatzierte erhält einen 100-Euro-Gutschein.

Also, auf geht’s: Bewerbungen sind ganz einfach online unter tz.de/wiesnmadl möglich. Dort gibt’s auch alle weiteren Informationen rund um die Aktion zum Nachlesen.

* NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS) Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert - (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor. Abb. zeigen Sonderausstattungen. Stand Juni 2023.