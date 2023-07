tz-Wiesn-Madl: Wer fährt heuer auf dem Oktoberfest-Wagen mit?

Von: Regina Mittermeier

Fesch! Auf so einem Wagen fahren die Finalistinnen fürs tz-Wiesn-Madl 2023 wieder mit. © Achim Schmidt

Nur eine kann tz-Wiesn-Madl 2023 werden - und hunderte schöne Frauen wollen das! Aber noch kann jede das Rennen machen. Am 16. Juli ist Bewerbungsschluss.

Da waren die Buam total aus dem Häuschen: eine ganze Kutsche voller hübscher Derndl! Denn die zwölf Finalistinnen bei der Wahl zum tz-Wiesn-Madl durften in der Vergangenheit beim Trachten- und Schützenumzug auf ihrem eigenen Wagen mitfahren. Und diese Tradition wird heuer freilich fortgeführt! Stellt sich nur die Frage: Welchen hübschen Damen wird in diesem Jahr die Ehre zuteil?

Eins steht jetzt schon fest: Die Kandidatinnen fürs tz-Wiesn-Madl haben sich in den letzten Wochen die Finger wundgetippt. Wir haben rund 300 Bewerbungen erhalten - und eine ist entzückender als die andere! Dieser Andrang spricht für sich. Und deshalb haben wir die Bewerbungsfrist bis Sonntag verlängert. Das heißt: Noch bis 16. Juli können hübsche Frauen aus München und der Region mitmachen.

Jetzt bewerben für die Wahl zum tz-Wiesn-Madl 2023. © tz

Und wer will das Oktoberfest nicht als Königin vertreten? Schließlich ist die Wiesn ein Fest der Rekorde: Millionen Besucher, Millionen Mass Bier, Millionen Hendl - für viele ist das die allerschönste Zeit des Jahres. Kein Wunder, dass der Ansturm auf Reservierungen und Bedienungs-Jobs heuer wieder riesig ist.

Vor vier Jahren war zuletzt die Wahl zum tz-Wiesn-Madl: Anna-Luisa Stehbeck strahlte am Finaltag, sie setzte sich gegen die starke Konkurrrenz durch und wurde zum tz-Wiesnmadl 2019 gewählt. © Achim Schmidt

Auch Anna-Luisa Stehbeck freut sich darauf, wenn es auf der Theresienwiese endlich so richtig losgeht. Die 31-Jährige Physiotherapeutin aus Dorfen (Kreis Erding) war 2019 unser letztes Wiesn-Madl. Sie weiß noch gut, wie schön es war, den Zuschauern vom geschmückten Wagen aus lächelnd zuzuwinken.

Damals ging es anschließend in den Marstall zum Mittagessen. Dort werden die zauberhaften zwölf Finalistinnen auch in diesem Jahr wieder einkehren - sozusagen zur Stärkung. Denn drei Tage später, am 20. September, steigt mit der Nacht der tz-Wiesn-Madl das große Finale.

Also, auf geht’s: Bewerbungen sind ganz einfach online unter www.tz.de/wiesnmadl möglich. Mitmachen können alle Madln, die mindestens 18 Jahre alt sind. Laden Sie drei schöne Fotos hoch - am besten natürlich in Tracht. Und schreiben Sie doch einfach einen kleinen Text darüber, warum Sie das perfekte tz-Wiesn-Madl sind. Auf der Webseite gibt es auch alle weiteren Informationen rund um die große tz-Aktion zum Nachlesen.