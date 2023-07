Madln, pack mas! Jetzt noch bis Sonntag bewerben

Endspurt bei tz-Aktion

+ © Privat Annabel, Céline-Madeleine, Giselle, Klarika, Tiziana und Valentina: Sie wollen tz-Wiesn-Madl 2023 werden. Am 9. Juli ist Bewerbungsschluss. © Privat

Der Countdown zum tz-Wiesn-Madl 2023 läuft. Denn fesche Damen können sich nur noch bis 9. Juli bewerben - also auf geht‘s! Hier stellen sich sechs Kandidatinnen vor.

Weiß-blau strahlt der Himmel und unter dem Blick der Bavaria kreischen Kinder vergnügt auf dem Karussell. So wird es in gut zwei Monaten wieder sein, wenn das 188. Oktoberfest startet. Die 27-jährige Klarika Koly kann es kaum erwarten, dort endlich wieder mit ihrem Lieblings-Gwand zu feiern - und das am liebsten als unser tz-Wiesn-Madl.

+ Klarika aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Und ist sie nicht charmant? „Ich liebe fesche Dirndl, Gaudi und Kaiserschmarrn“, erzählt die Lehrerin aus München. Neben ihr träumen mehr als 150 weitere Kandidatinnen von ihrer Wahl zur Oktoberfest-Königin. Die Konkurrenz ist also stark. Aber noch kann sich jede die Krone holen - genau wie den wertvollen Hauptpreis (siehe Infobox unten). Am Sonntag, 9. Juli, ist Bewerbungsschluss.

+ Valentina aus Holzkirchen möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

+ Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

Valentina und Tiziana Antonitsch aus Holzkirchen haben nicht lange gefackelt. Schließlich wären die 19-jährigen Zwillingsschwestern ohne das Oktoberfest vielleicht gar nicht auf die Welt gekommen. Ihre Eltern lernten sich dort kennen - das prägt die beiden bis heute.

+ Tiziana aus Holzkirchen möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

Versicherungskauffrau Valentina sagt: „Es ist für meine Familie und mich Tradition, dort Spaß zu haben.“ Und Studentin Tiziana ergänzt: „Die Wiesn ist die schönste Jahreszeit.“

+ Céline-Madeleine aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © privat

Das findet auch die Münchnerin Céline-Madeleine Mattle. Die Studentin (23) war letztes Jahr gleich 14 Mal dort! „Das Dirndl ist meine Rüstung und wird leider viel zu wenig getragen“, findet sie.

+ Jetzt bewerben für die Wahl zum tz-WiesnMadl 2023. © tz

+ Annabel aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © privat

Und Annabel Wiesmeier hat die Wiesn nicht nur ein bisserl im Namen, sondern auch im Blut. „Ich liebe das Bier und die Oktoberfest-Stimmung in der Stadt“, erzählt die Versicherungskauffrau (27).

+ Giselle aus München möchte das tz-Wiesn-Madl 2023 werden. © fkn

In Brasilien geboren - in Bayerns Landeshauptstadt dahoam: Das ist Giselle Carneiro. „Ich will tz-Wiesn-Madl werden, weil ich die bayerische Kultur liebe und lebe“, berichtet die 30-Jährige überzeugt.



Wollen Sie auch unsere Oktoberfest-Königin werden? Dann klicken Sie noch bis Sonntag einfach online rein unter tz.de/wiesnmadl und senden uns drei schöne Fotos von sich.