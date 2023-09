Wer wird das tz-Wiesn-Madl 2023? Heute Abend fällt die Entscheidung

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Die Vorfreude ist groß, die Spannung ist am Zerreißpunkt – und die Stimmung überragend. Der Countdown für die Kür des tz-Wiesn-Madls 2023 geht in die letzten Stunden. Heute Abend fällt die Entscheidung.

Es war ein harter, langer Weg bis hierher für die zwölf Finalistinnen beim tz-Wiesn-Madl. Sie mussten sich in mehreren Runden gegen über 400 ursprüngliche Teilnehmerinnen durchsetzen. Sie, liebe Leser, und unsere Jury-Mitglieder haben immer wieder neu bewertet und ausgesiebt, bis schließlich diese finalen zwölf Kandidatinnen übrig waren.

Gemeinsam zogen sie beim Trachtenumzug auf die Wiesn ein und schwitzten für das Fest. Doch heute, an diesem Mittwochabend, 20. September, ab 20 Uhr endet die Gemeinsamkeit. Da startet die große Nacht der Wiesn-Madl. Und die Krone kann nur eine bekommen.

Beim Finale entscheiden die Fan-Stimmen zu 25 Prozent, wer die Krone holt. Der restliche Stimmanteil gehört der Jury, die die Qual der Wahl haben wird. Die besteht aus tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger, Markus Knall (Chefredakteur Ippen Digital), Martin Huber (Geschäftsführer der Autohaus MKMHuber GmbH für Autohimmel Bayern), Dr. Axel Munz (Inhaber Trachten Angermaier), Anna-Luisa Stehbeck (tz Wiesn-Madl 2019) sowie Neele Hehemann (Ex-Kandidatin bei Germany’s Next Topmodel).

Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen. Die Kandidatinnen sind ein bisschen nervös, aber guter Laune, verrät Neele Hehemann, die mit den Mädels vor Start des Abends nochmal das finale Laufstegtraining absolviert hat. Sie hofft, dass die zwölf Kandidatinnen ihren Moment auf der Bühne auch ein bisschen genießen können. „Wenn dann die Euphorie kommt. Ich bin gespannt!“

Das sind wir auch und halten Sie in diesem Artikel den gesamten Abend auf dem Laufenden.

Wertvolle Preise für die Madln

Mitmachen beim tz-Wiesn-Madl lohnt sich – es gibt heuer wieder wertvolle Preise zu gewinnen. Die Siegerin, die am 20. September offiziell gekürt wird, kann ordentlich Gas geben: Sie erhält einen Nissan Juke N-Style* im Wert von circa 24 000 Euro von Autohimmel Bayern sowie sieben Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl.

Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem von Trachten Angermaier jeweils mit einem feschen Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und nehmen zusätzlich an einem Aktionstag bei Elements Fitness teil. Doch das ist immer noch nicht alles!

Zusätzlich bekommt die Siegerin nämlich einen Gutschein von Trachten Angermaier im Wert von 500 Euro, die Zweitplatzierte kann sich über einen 300-Euro-Gutschein freuen, die Drittplatzierte erhält einen 100-Euro-Gutschein. Beste Aussichten!

* NISSAN JUKE N-STYLE 1.0 DIG-T 6MT 84 kW (114 PS) Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,8; mittel: 5,4; hoch: 5; Höchstwert: 6,4; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert - (g/km): 132. NISSAN JUKE: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2-5,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140-114. Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor. Abb. zeigen Sonderausstattungen. Stand Juni 2023.