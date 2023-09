„Es war unglaublich schön“ - tz-Madl feiern im Marstall und beim Trachtenzug

Von: Regina Mittermeier

So fesch! Marstall-Wirt Sigi Able freute sich über den Besuch der Finalistinnen vom tz-Wiesn-Madl. © Achim Frank Schmidt

Die Wiesn 2023 ist gestartet! Und mittendrin: die Finalistinnen vom tz-Wiesn-Madl! Wir haben sie beim Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest begleitet.

Diese Wiesn ist der Wahnsinn! Und eine Gruppe strahlte am Sonntag ganz besonders: nämlich Marstall-Wirt Sigi Able mit unseren zwölf Finalistinnen vom tz-Wiesn-Madl. Er empfing die Schönheiten nach dem Trachten- und Schützenzug bei sich im Zelt. Dann gab‘s Bier und feine Schmankerl zur Stärkung - denn die Madln hatten einen aufregenden Vormittag verbracht.

Servus, wir sind die tz-Madln! Die Finalistinnen jubelten den Schaulustigen zu. © Achim Frank Schmidt

Der Trachtenzug am ersten Sonntag gehört ja zu den absoluten Wiesn-Höhepunkten. Und für unsere Finalistinnen war dieser Tag noch einmal mehr besonders - denn auch sie durften der begeisterten Menge zujubeln! Dort, wo sie entlangfuhren, ging buchstäblich die Sonne auf. Sie waren nämlich in einem leuchtend gelben Oldtimer-Postbus von 1966 unterwegs.

tz-Wiesn-Madl 2023: Finalistinnen begeistern in Angermaier-Tracht

Treffpunkt war in der Früh im Lehel nahe des Maxmonuments. Dort wurden Brotzeit und Getränke in den Madl-Bus gepackt bevor der Zug gegen 10 Uhr los rollte. Vornweg ritt wie immer das Münchner Kindl, dicht gefolgt von zahlreichen Festkutschen, Schützenvereinen, Blaskapellen und Spielmannszügen.

Zahlreiche Vereine zogen in festlicher Tracht durch die Ludwigstraße zum Oktoberfest. © Marcus Schlaf

Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten einige Gruppen auch historische Trachten - wobei unsere Madln natürlich die neueste Dirndl-Mode trugen. Denn alle zwölf Finalistinnen wurden von Trachten Angermaier mit feschen Kleidern ihrer Wahl ausgestattet.

Zuerst haben sie vom Bus aus der Menge zugewunken - aber schon nach kurzer Zeit stiegen unsere Madln aus und liefen neben dem Bus her. Sie wollten den Zuschauern einfach noch näher sein! „Die Kinder freuen sich so!“, sagte Teilnehmerin Jennifer (29).

Fast 300.000 Zuschauer jubeln beim Trachten- und Schützenzug

Der Zug rollte über die Maximilianstraße durch die Innenstadt und kam mittags an der Theresienwiese an. „Es war unglaublich schön“, erzählte Teilnehmerin Stefanie (19) aus Schierling später.

Nach Angaben der Polizei verfolgten fast 300.000 Zuschauer das Spektakel. Am Straßenrand waren dafür viele Tribünen aufgebaut. Schon Tags zuvor war Ausnahmezustand in der Stadt. Denn am Samstag läutete der Einzug der Wiesnwirte offiziell das 188. Oktoberfest ein. Laut Polizei verfolgten bis zu 130.000 Zuschauer in der Spitze, wie die Wirte symbolisch das Bier auf die Theresienwiese brachten.

Starke Sponsoren für eine starke Aktion: Der Nissan Autohimmel Bayern, Trachten Angermaier, die Fitness-Experten von Elements und die Silber-Region Karwendel. © tz

Wertvolle Preise für die Madln Mitmachen beim tz-Wiesn-Madl lohnt sich - es gibt heuer wieder wertvolle Preise zu gewinnen. Die Siegerin, die am 20. September offiziell gekürt wird, kann ordentlich Gas geben: Sie erhält einen Nissan Juke N-Style* im Wert von circa 24 000 Euro von Autohimmel Bayern sowie sieben Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl.

Alle zwölf Finalistinnen werden außerdem von Trachten Angermaier jeweils mit einem feschen Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und nehmen zusätzlich an einem Aktionstag bei Elements Fitness teil. Doch das ist immer noch nicht alles!

Zusätzlich bekommt die Siegerin nämlich einen Gutschein von Trachten Angermaier im Wert von 500 Euro, die Zweitplatzierte kann sich über einen 300-Euro-Gutschein freuen, die Drittplatzierte erhält einen 100-Euro-Gutschein. Beste Aussichten!

