Wiesn-Madl 2023: Die strahlende Siegerin und die große Party

Von: Regina Mittermeier

Glückgefühle im Glitzerregen: Siegerin Lisa Jugan (26) jubelt - und tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger gratuliert. © Achim Frank Schmidt

Lisa Jugan hat geschafft, was mehr als 400 Bewerberinnen wollten: Sie hat den Titel tz-Wiesn-Madl 2023 geholt! Was folgte, war ein Bad in Glücksgefühlen.

Lisa Jugan (26) schlägt die Hand vors Gesicht, dann geht die Münchnerin in die Knie - vor Freude! Sie strahlt, dann beugt sich Kandidatin Stefanie (19) zu ihr runter und legt den Arm um sie. Ja, es gibt Momente, in denen man gar nicht weiß, wohin mit sich vor lauter Emotionen! Begeisterung, Erleichterung, Stolz - Lisa fühlt in diesem Moment eine Mischung aus allem. Dann steht sie wieder auf, wird mit Glückwünschen überschüttet. „Lisa aus München ist unser tz-Wiesn-Madl 2023!“, ruft Steffi Schaller. Sie moderiert die Nacht der Nächte - die Nacht, in der unsere Oktoberfest-Königin gekürt wird.

Was folgt, ist eine traumhafte Party. Das Publikum im Pressehaus jubelt - und tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger gratuliert der schönen Blondine als Erster. Dann regnet silbernes und goldenes Konfetti von der Decke herab - direkt auf Lisa. Das große Glück spiegelt sich in ihren funkelnden Augen wider - und wieder hält sie sich die Hand vor den Mund. Es wirkt, als könnte sie ihren Triumph selbst kaum fassen.

Doch es ist wahr: Endlich hat München ein neues tz-Wiesn-Madl! Auch Dr. Axel Munz, Chef von Trachten Angermaier, gratuliert Lisa. Sein Haus hat die zwölf Finalistinnen mit feschen Dirndln ausgestattet. Danach umarmt Anna-Luisa Stehbeck, tz-Wiesn-Madl von 2019, ihre Nachfolgerin. Richtig gelesen: Wegen der Pandemie musste die Wahl vier Jahre lang pausieren! Dafür war die Freude beim großen Comeback umso größer. Das zeigt sich auch an der Zahl der Bewerberinnen. Lisa Jugan setzte sich gegen mehr als 400 Schönheiten aus München und der Region durch!

Der Wettbewerb startete im Juni und war eine aufregende Reise für die Madln. Zwölf Schönheiten standen im Finale - und für Siegerin Lisa geht der Traum weiter. Denn sie bekam am Abend noch symbolisch den Hauptgewinn überreicht: Sie fährt in Zukunft mit einem Nissan Juke N-Style* im Wert von rund 24 000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Autohimmel Bayern. Und obendrauf darf sie sich nicht nur bei Trachten Angermaier ein schickes Outfit im Wert von 500 Euro aussuchen. Sie erhält auch sieben Monate Mitgliedschaft in einem Elements-Studio ihrer Wahl.

Aber natürlich gingen auch die Madln auf den Plätzen zwei und drei nicht leer aus. Antonia Wagenführer (24) aus Germering freut sich über einen 300-Euro-Gutschein von Trachten Angermaier, und Elena Ringenberger (30) aus Mering (Kreis Aichach-Friedberg) nimmt einen 100-Euro-Gutschein mit nach Hause.

„Die Entscheidung fiel uns als Jury wahnsinnig schwer“, räumt Sebastian Arbinger ein. „Am Ende hat Lisa nicht nur das Publikum überzeugt, sondern auch uns. Sie arbeitet auf dem Oktoberfest, sie lebt und liebt die Wiesn - das macht sie zu unserem perfekten Wiesn-Madl.“

Die Entscheidung, wer gewinnt, lag auch bei den Fans. Denn ihre Stimmen bei der Online-Abstimmung flossen zu 25 Prozent mit ein - und machten Lisa zur stolzen Nummer eins.