„Hurrikan forciert Vorstoß“ – und Bayern ist mittendrin: Böse Überraschung für Wiesn-Besucher

Von: Felix Herz

Hurrikan Nigel schiebt sich derzeit über den Atlantik. Dabei kommt er auch an Westeuropa vorbei – und schiebt warme Luft unter anderem nach Bayern.

München – Der Sommer in Bayern nimmt kein Ende. Zwar gibt es immer mal wieder Unwetter – Ende August traf es zum Beispiel Schwaben sehr hart – doch regelmäßig klettern die Temperaturen im Anschluss wieder in die Höhe. Vor allem der September hat es in sich: Er ist der bisher wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 und er scheint nicht abzukühlen.

Hurrikan Nigel „forciert einen massiven Warmluftvorstoß“ – Bayern mittendrin

Im aktuellen Wetter-Video des wetternet-Kanals auf YouTube erklärt Meteorologe Dominik Jung, wie sich Hurrikan Nigel, der derzeit über den Atlantik braust, auf Europa, Deutschland – und damit auch auf Bayern auswirkt. Zunächst einmal sei der Hurrikan auf einer „ungewöhnlichen Zugbahn“, während derer er auch an Westeuropa vorbeikommt.

Erst unmittelbar vor dem Kontinent verwandle er sich dann in ein „außertropisches Tief“. Dabei „forciert er einen massiven Warmluftvorstoß auf seiner Vorderseite bis nach Deutschland“, zudem baue sich ab Sonntag, 24. September, ein Hoch auf – möglicherweise sogar ein „stabiles Altweibersommer-Hoch“, so Jung. Das sei aber noch nicht ganz klar.

Was bedeutet das für Bayern? Die Wetterkarte, die Jung in dem wetternet-Video zeigt, macht deutlich, dass über dem Freistaat ein regelrechtes Wärmeband liegt. Flächendeckend scheint es für hohe Temperaturen zu sorgen – und das, obwohl der meteorologische Herbst längst angefangen hat. Immerhin: Kalendarisch dauert der Sommer noch bis Samstag, 23. September. Und diese Interpretation der Jahreszeiten scheint das Wetter derzeit unterstreichen zu wollen.

Konkrete Prognose: Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?

Anschließend wendet sich Wetter-Experte Dominik Jung den Vorhersagen der nächsten Tage zu. Demnach dürfen die Menschen in Bayern bereits am Mittwoch, 20. September, mit flächendeckender Sonne rechnen – 24 Grad rund um München, 26 sind es im Norden rund um Nürnberg. Am Donnerstag, 21. September, wird es sogar wärmer: Zwischen 26 Grad (Süden) und 28 Grad (Norden) sind dann möglich.

Hurrikan Nigel nimmt Kurs auf Westeuropa – und sorgt nochmal für einen gehörigen Wärmevorstoß in Bayern. (Symbolbild) © Alexander Rochau / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Ausgerechnet zum Wochenende und damit ein echtes Ärgernis für viele Wiesn-Besucher, die sich das mittlere Wochenende fett im Kalender markiert haben, kommt dann ein echter Wetter-Einbruch. Los geht es am Freitag, 22. September, mit Regen und 13 Grad. Im Norden immerhin „nur“ durchwachsen bei rund 19 Grad. Viel besser wird es am Samstag dann auch nicht – nur noch 11 Grad in München bei anhaltenden Schauern und 16 Grad im Norden.

Aber: Ab Sonntag geht es wieder bergauf. Die Temperaturen nähern sich im gesamten Freistaat wieder den 20 Grad an und die Sonne scheint bei leichter Bewölkung. Im Verlauf der kommenden Woche sind dann sogar wieder weit mehr als 20 Grad drin. Fazit: Der Sommer will einfach nicht enden und schenkt vor allem den Menschen in Bayern pünktlich zur Wiesn-Zeit bestes Wetter. (fhz)