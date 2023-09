„Weitreichende Einschränkungen zum Wiesn-Auftakt“: Sperrungen und Umleitungen – Mehrere MVG-Linien betroffen

Von: Manuel Rank

Zum Wiesn-Auftakt sind am Wochenende Straßen in der Innenstadt gesperrt. Mehrere MVG-Linien werden umgeleitet oder Abschnitte gesperrt. Ein Überblick.

München – Auch dieses Jahr findet am ersten Wiesn-Wochenende wieder der traditionelle Einzug der Festwirte und des Trachten- und Schützenzugs statt – der offizielle Auftakt des Oktoberfests. Mit festlich geschmückten Kutschen und Brauereigespannen ziehen die Wirtinnen und Wirte am Samstag um 10.45 Uhr von der Josephspitalstraße zur Theresienwiese.

In der Innenstadt bleiben Straßen deswegen zeitweise gesperrt. Mehrere MVG-Linien müssen an den zwei Tagen umgeleitet werden. Das teilte die Verkehrsgesellschaft am Donnerstag, dem 14. September, in einer Pressemeldung mit. Betroffen sind die Tramlinien 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 und 28 sowie die Buslinien 58/68 und 132. Fahrgäste müssen mit Einschränkungen rechnen.

Samstag, 16. September: Wiesn-Einzug – Einschränkungen von 10.30 bis 12 Uhr

Zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr müssen mehrere Tramlinien umgeleitet werden. Der Abschnitt zwischen Stachus und Sendlinger Tor ist in dieser Zeit für die Tram gesperrt.

Die Tram 16 wird zwischen Hauptbahnhof und Maxmonument über den Linienweg der Tram 19 umgeleitet.

wird zwischen Hauptbahnhof und Maxmonument über den Linienweg der Tram 19 umgeleitet. Die Tram 17 fährt nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Hauptbahnhof Nord. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor entfällt.

fährt nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Hauptbahnhof Nord. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor entfällt. Die Tram 18 wird unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor.

wird unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor. Bei Tram 27 und 28 entfällt die Haltestelle Sendlinger Tor.

entfällt die Haltestelle Sendlinger Tor. Die Buslinie 58/68 wird von etwa 10.30 Uhr bis etwa 12.30 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Goetheplatz unterbrochen, beziehungsweise zum Sendlinger Tor umgeleitet.

Wann der reguläre Linienbetrieb wieder aufgenommen werden kann, richtet sich nach der Streckenfreigabe der Polizei.

Sonntag, 17. September: Trachten- und Schützeneinzug – Einschränkungen von 8.30 bis 13.30 Uhr

Auch einen Tag später sind mehrere Tram- aber auch Buslinien von den Umleitungen betroffen. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr an.

Die Tram 16 fährt ab etwa 8.30 Uhr nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor, ab etwa 9 Uhr nur noch zwischen Romanplatz und Hauptbahnhof. Der Abschnitt Müllerstraße, ab 9 Uhr Karlsplatz (Stachus) – Effnerplatz entfällt.

fährt ab etwa 8.30 Uhr nur im Abschnitt Romanplatz – Sendlinger Tor, ab etwa 9 Uhr nur noch zwischen Romanplatz und Hauptbahnhof. Der Abschnitt Müllerstraße, ab 9 Uhr Karlsplatz (Stachus) – Effnerplatz entfällt. Die Tram 17 fährt ab etwa 9 Uhr nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Karlsplatz (Stachus). Die Haltestelle Sendlinger Tor entfällt.

fährt ab etwa 9 Uhr nur im Abschnitt Amalienburgstraße – Karlsplatz (Stachus). Die Haltestelle Sendlinger Tor entfällt. Ab etwa 9 Uhr wird die Tram 18 unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor.

unterbrochen und fährt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof sowie Schwanseestraße – Sendlinger Tor. Gegen 8.30 Uhr wird die Tramlinie 19 unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing – Hauptbahnhof sowie Max-Weber-Platz – Berg am Laim Bf. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt.

unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing – Hauptbahnhof sowie Max-Weber-Platz – Berg am Laim Bf. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt. Bei der Tram 20 entfällt ab etwa 8.30 Uhr die Haltestelle Karlsplatz (Stachus).

entfällt ab etwa 8.30 Uhr die Haltestelle Karlsplatz (Stachus). Die Tram 21 wird ab etwa 8.30 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Hauptbahnhof und St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt.

wird ab etwa 8.30 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Hauptbahnhof und St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maximilianeum entfällt. Bei Tram 27 und 28 entfällt ab ca. 9 Uhr die Haltestelle Sendlinger Tor.

Folgende Buslinien sind ebenfalls am Sonntag betroffen:

Die Buslinie 58/68 ist ab etwa 9.30 Uhr bis etwa 15 Uhr wie bereits am Samstag zwischen Goetheplatz und Hauptbahnhof unterbrochen, beziehungsweise zum Sendlinger Tor umgeleitet

ist ab etwa 9.30 Uhr bis etwa 15 Uhr wie bereits am Samstag zwischen Goetheplatz und Hauptbahnhof unterbrochen, beziehungsweise zum Sendlinger Tor umgeleitet Der Bus 132 fährt von etwa 8 Uhr bis 11.30 Uhr nur im Abschnitt Forstenrieder Park – Fraunhoferstraße. Der Bereich Corneliusbrücke – Marienplatz entfällt.

Auch nach dem ersten Wiesn-Wochenende wird eine weitere Buslinie umgeleitet

Von Mittwoch, dem 13. September, bis Dienstag, dem 3. Oktober, wird die Bus 132 umgeleitet, heißt es in der Pressemitteilung der Münchner Verkehrsgesellschaft. Der Grund: das Sicherheitskonzept zum Oktoberfest. Es entfallen die Haltestellen Alter Messeplatz und Theresienhöhe.

