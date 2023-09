Nach Oktoberfest-Missgeschick: Wiesn-Stadträtin mit Augenklappe unterwegs

Von: Manuel Rank

Anja Berger mit Augenklappe: Bei einem Sturz hatte sich die Stadträtin verletzt. Die Augenklappe trägt sich zum Schutz. © Achim Frank Schmidt

Erst Olaf Scholz, jetzt die Münchner Stadträtin: Auch Anja Berger von den Grünen trägt eine Augenklappe – wegen eines Sturzes auf der Wiesn.

München – „Olaf Scholz hat einen Trend gesetzt, da dachte ich mir, ich springe auf“, meint Anja Berger lachend. Der Bundeskanzler hatte nach einem Sturz bei einem Jogging-Unfall eineinhalb Wochen lang eine Augenklappe auf. Mittlerweile hat er sich von dem besonderen Accessoire wieder verabschiedet. Die Münchner Stadträtin Berger (Bündnis90/Die Grünen) ist dem Augenklappen-Trend nun gefolgt. Auf der Wiesn zeigte sie sich nun ebenfalls mit einer schwarzen Augenklappe – à la „Scholzstyle“, so Berger zu unserer Redaktion.

Betrunken war die Wiesn-Stadträtin beim Sturz nicht – „Das glaubt mir immer keiner“

Der Grund, warum Berger ihr linkes Auge seitdem verdeckt: Am Samstagabend, dem 16. September, war die Stadträtin auf der Wiesn und sei dann auf der Schaustellerstraße mit dem Fuß an einer Stufe hängen geblieben. Zuvor wurde sie am Finger operiert, weswegen sie sich beim Sturz nicht mit der Hand abstürzen konnte. Gebrochen hat sich Berger durch den Sturz nichts, am Auge sei sie jedoch verletzt. Die Augenklappe ist zum Schutz da.

Betrunken war sie am Samstagabend, als sie gefallen ist, aber nicht, so Berger. „Das glaubt mir immer keiner“, sagt sie lachend. Stattdessen sei sie mit hohen Schuhen unterwegs gewesen. Ob sie öfter auf die Augenklappe angesprochen werde? – „Auf jeden Fall, das ist immer einer der ersten Fragen“, so die Stadträtin, „die Augenklappe ist aber auch ein sinnvolles Accessoire.“

Anja Berger bei der Wurstprüfung auf der Wiesn – mit Augenklappe

Am Dienstagnachmittag, dem 19. September, hatte Anja Berger auch einen offiziellen Auftritt auf dem Oktoberfest: zur alljährlichen Wurstprüfung. Seit 70 Jahren prüft die besondere Kommission Geschmack, Geruch, Aussehen und Konsistenz der Würste beim Oktoberfest – eine vegane Variante gibt es bislang nicht.

Bei der Prüfung wurden acht Würste unterschiedlicher Hersteller, die auf dem Fest zu haben sind, aufgetischt. Senf und Bier sind bei der Blindverkostung nicht erlaubt – nichts darf den Geschmack verfälschen. Berger unterzog die Würste gemeinsam mit Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) und CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl in der Schießhalle des Armbrustschützenzelts einer Geschmacksprobe.

