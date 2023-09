Video von Wiesn-Bedienung hat Folgen: „Werden immer 13 Mass bestellt, damit die Gäste mich filmen können“

Von: Felix Herz

Jedes Jahr wieder begeistern Wiesn-Bedienungen mit ihren beeindruckenden Maßkrug-Tragekapazitäten. Heuer ist es Verena, deren Video viral ging.

Update, 24. September: Verena Angermeier ist durch ihr virales TikTok-Video berühmt geworden. Über 50 Millionen Aufrufe verzeichnet es inzwischen – Tendenz steigend. Das mag auch mit einem Warnhinweis zu tun haben, den TikTok vor ihr Video geschaltet hat.

Virales Video von Wiesn-Bedienung hat Folgen – alle bestellen jetzt immer 13 Mass

In jedem Fall kennt sie nun jeder. Das beeinflusst auch ihre tägliche Arbeit im Schützen-Festzelt auf der Wiesn, wie sie der Bild sagt:

„Die Gäste bestellen durch das Internet-Video inzwischen mehr, um mich schleppen zu sehen. Selbst wenn nur acht Personen am Tisch sitzen, werden immer 13 Mass bei mir bestellt, damit die Gäste mich mit dem Bier-Turm filmen können. Das macht sich natürlich auch in der Trinkgeldkasse und beim Umsatz bemerkbar.“

Trotzdem ist Angermeier das alles auch ein wenig unangenehm. Sie will den anderen Wiesn-Bedienungen nicht die Show stehlen. „Die machen alle einen tollen Job“, sagt sie der Bild.

Ursprünglicher Artikel vom 23. September: München – Für Einheimische ein bekanntes Bild, für Touristen jedes Jahr sehr beeindruckend: Wiesn-Bedienungen, die mit zahlreichen, gestapelten Maßkrügen durch die Wiesn-Zelte stapfen – und das teils mehrmals pro Stunde. Heuer ist es auch Verena aus dem Schützenzelt, die mit einem Video viral ging. In dem Clip ist zu sehen, wie sie 13 Maßkrüge stemmt und damit flott in Richtung Gästebereich zischt.

Wiesn-Bedienung Verena begeistert mit Maßkrug-Kraft: User aus dem Häuschen

Die Facebook-Seite von Radio Arabella München postete das Video am Freitag, 22. September – und binnen kurzer Zeit sammelte es knapp 40.000 Aufrufe, hunderte Likes und fast 100 Kommentare (Stand Samstagvormittag, 23. September). Die vorherrschende Meinung unter den Usern: Beeindruckende Arbeit.

Mit sagenhaften 13 Maßkrügen macht sich Wiesn-Bedienung Verena im Schützenzelt auf den Weg zu den durstigen Gästen. Das Video ging nun auf Facebook viral. © Screenshot Radio Arabella München / Facebook

So schrieb ein Facebook-Nutzer: „Meine Hochachtung! Find es immer wieder erstaunlich, was die Damen da schleppen. Tagtäglich!“ Ein anderer kommentierte auf Englisch: „Sie hat die deutschen Maschinenbau-Fähigkeiten auf das nächste Level gehoben. Beeindruckend!“ Doch unter dem Facebook-Clip sammeln sich nicht nur positive Kommentare – die kritischen haben aber auch nichts mit Verena selbst zu tun.

Kritik unter viralem Wiesn-Video: „Unverschämtheit“

Während die meisten Facebook-Nutzer voll des Lobes sind, üben einige auch Kritik. Nicht aber an Wiesn-Bedienung Verena, sondern daran, wie die Maßkrüge eingeschenkt worden sind. So fasst ein User die Stimmung unter vielen Kommentatoren gut zusammen – er schrieb: „Dass die Gläser nicht voll eingeschenkt sind, finde ich unverschämt bei den Preisen. Aber was die Dame so wegschleppt, tagelang, viele Stunden. RESPEKT!“

Im Vergleich zum Vorjahr 2022, in dem die Maß bereits 13,70 Euro kostete, sind die Preise auch im Schützenfestzelt erneut angestiegen. Die Maß Bier kostet heuer 14,50 Euro. (fhz)

