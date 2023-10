Verblüffende Ähnlichkeit: Wiesn-Bedienung sieht aus wie Fußball-Profi

Von: Leoni Billina

Josip Anic arbeitet in Kufflers Weinzelt auf der Wiesn – und wird oft mit Robert Lewandowski verwechselt. © Achim Frank Schmidt

Gäste tuscheln hinter seinem Rücken und wollen Autogramme – normalerweise ungewöhnlich bei Wiesn-Bedienungen. Nicht für Josip Anic. Denn er sieht aus wie Fußball-Profi Robert Lewandowski.

München - Dass Leute um Josip Anic tuscheln und ihn anstarren, ist für die Weinzelt-Bedienung nichts Neues. Gemurmel und heimliche Blicke in seine Richtung gehören für ihn zum Alltag. Und kein Wunder: Denn der 47-Jährige hat verblüffende Ähnlichkeit mit Fußball-Profi Robert Lewandowski.

Anic wird oft angesprochen und um ein Autogramm gebeten.

Dass Leute ihn um ein Autogramm bitten, passiere ständig, sagt er, in der Arbeit und auch auf der Straße. Den Leuten muss er dann erstmal klar machen, dass er kein Fußballer ist: Sondern Bedienung im Weinzelt auf dem Oktoberfest und im Spatenhaus an der Oper.

Seit 15 Jahren schon arbeitet Anic in Kufflers Weinzelt auf der Wiesn. Einmal sei sogar der echte Robert Lewandowski da gewesen, erzählt er – und auch ihm wäre die Ähnlichkeit zwischen den beiden Männern aufgefallen.

Eine ältere Dame ließ nicht locker – sie wollte Autogramme für ihre Enkel.

Lustige Verwechslungs-Anekdoten hat Josip also einige zu erzählen: Vor der Wiesn sei er mit seiner Frau beim Dirndl-Shoppen gewesen, habe vor der Umkleide gewartet und auf seinem Handy rumgetippt. „Als ich wieder aufschaute, hatte sich eine ganze Menschentraube um mich herum gebildet“ – alle dachten, da hockt der Ex-Bayernstürmer. Einer älteren Dame hätte er mehrmals mit Nachdruck versichern müssen, dass er nicht Lewy ist – sie wollte so gern ein Autogramm für ihre Enkel.

Auch im Weinzelt gucken viele zweimal hin, wenn sie an der Bedienung vorbeilaufen. Dann tippen sich die Leute an, nicken verschwörerisch in seine Richtung – Josip nimmt‘s mit Humor. Und auch seine Kollegen: Die nennen ihn liebevoll „Unseren Lewy“.