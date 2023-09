Gastro-Tipps und ein absolutes No-Go: Wiesn-Promi Kerth legt sich fest

Radiomoderatorin und Reality-TV-Star Verena Kerth wurde 1981 in München geboren und kennt daher das Oktoberfest seit ihren frühesten Kindheitstagen.

„Für mich als Münchnerin hat es einen romantischen Hintergrund“, erzählt die 41-Jährige. Doch eine Sache ist für sie ein absolutes No-Go auf der Wiesn.

Verena Kerth ist so gut wie jedes Jahr auf der Wiesn anzutreffen. © Schimmel/Eventpress/Imago

Wie sieht Ihr perfekter Wiesn-Tag aus?

Strahlend blauer Himmel mit meinen liebsten Freunden, Mama und meinem Verlobten Marc Terenzi tagsüber im Käfer Biergarten. Viele leckere Schmankerl und danach noch die „Wilde Maus“ fahren.

Als gebürtige Münchnerin: was ist Ihre früheste Wiesn-Erinnerung?

Mit Mama und Oma und Opa als kleines Kind über die Wiesn zu laufen.

Wer ist Ihre liebste Oktoberfest-Begleitung? Und warum?

Natürlich mein Verlobter Marc. Einfach, weil wir immer den größten Spaß zusammen haben.

Wie sieht Ihr perfektes Wiesn-Outfit aus?

Ich werde dieses Jahr viele verschiedene wunderschöne Dirndl von der lieben Astrid Söll tragen. Ich bin schon ganz gespannt was sie mir alles schönes schneidern wird.

Was zeichnet die Wiesn Ihrer Meinung nach aus?

Für mich als Münchnerin hat es einen romantischen Hintergrund. Es war ja damals auch das Hochzeitsfest von König Ludwig und seiner Therese.

Welches Fahrgeschäft können Sie nicht auslassen?

Ich traue mich nur die „Wilde Maus“ zu fahren oder in den „Flohzirkus“.

In welchem Zelt oder in welchen Zelten sind Sie anzutreffen? Und warum genau in diesen?

Im Käfer oben im ersten Stock. Oder eben im Biergarten.

Was essen Sie am liebsten auf der Wiesn? Haben Sie einen Geheimtipp?

Kartoffelknödel mit Soße, Käsespätzle und Kaiserschmarren.

Haben Sie einen generellen Tipp, wie man die Wiesn-Zeit gut übersteht?

Viel Wasser zwischendurch trinken.

Bei welchen Songs gibt es bei Ihnen im Bierzelt kein Halten mehr?

„Ein Stern“ von DJ Ötzi und „Weilst a Herz hast wie a Bergwerk“.

Was ist für Sie ein absolutes No-Go auf dem Oktoberfest?

Zu kurze Dirndl oder gar keine Tracht.