Gewalt-Eskalation auf der Wiesn: Unbekannter verletzt Frauen schwer – Video zeigt Angriff im Zelt

Von: Andreas Daschner

Ein unbekannter Mann hat auf dem Oktoberfest zwei Frauen mit Schlägen schwer verletzt. Einer der beiden brachen sogar zwei Zähne ab.

München – Patricia G. (36, Name geändert) kann sich nur verschwommen an den rabiaten Angriff erinnern, der sie zwei Zähne gekostet hat. „Ich war kurz weggetreten“, erzählt sie. „Als ich wieder zu mir kam, saß ich auf dem Boden, zwei Zähne waren abgebrochen und meine Hände waren blutig.“

Passiert ist das Ganze am Samstag des Wiesn-Anstichs, 16. September, auf dem Nord-Balkon im Bräurosl-Festzelt, das dieses Jahr wieder auf die Kapelle Josef Menzl setzt. „Wir haben ausgelassen gefeiert, es herrschte eine friedliche Stimmung“, erzählt Patricia G., die mit 20 Freunden das Wiesn-Flair genoss. „Die Stimmung war so gut, dass sich auch Menschen von den Nachbartischen zu uns gesetzt haben.“

Ob das mit ein Auslöser für die Prügelattacke war, ist unklar. In der Erinnerung der jungen Münchnerin stellte sich das Geschehen bis zu dem Schlag, der sie zu Boden gehen ließ, so dar: „Ich habe gesehen, wie mein Freund mit jemandem diskutiert hat, es ging scheinbar um irgendwelche Tischreservierungen.“ Das sei ziemlich genau gegen 22.15 Uhr gewesen. Patricia G. stand auf und wollte zu ihrem Lebensgefährten gehen, um zu sehen, ob alles okay ist.

Eine 36-Jährige erlitt bei einem Angriff auf der Wiesn Verletzungen. © fkn

Oktoberfest 2023: Video zeigt Attacke im Bräurosl-Zelt

Danach wird die Erinnerung vage. „Ich weiß nicht, ob ich mit der Faust oder einem Masskrug geschlagen wurde.“ Auf jeden Fall war der Schlag so heftig, dass Patricia G. kurzzeitig bewusstlos war. Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, half ihr eine Bekannte auf und führte die geschockte Frau zu einer Bank. Doch damit war die Prügelorgie noch nicht vorbei. Was dann geschah, ist auf dem Handyvideo einer Augenzeugin zu sehen. Die hatte begonnen, das Geschehen nach der ersten Attacke zu filmen.

Die Bilder, die die Frau einfing, sind verstörend: Der Wiesn-Prügler steht vor einer Gruppe Menschen, die auf ihn einreden. Urplötzlich nimmt der Angreifer Anlauf, springt wie ein Berserker auf eine zweite Frau in dieser Gruppe los und schlägt ihr mit der Faust mitten ins Gesicht. Opfer ist Patricia G.s Freundin. Sie trägt eine Verletzung am Auge davon.

Was Patricia G. besonders erschüttert: „Die Security hat die Polizei nicht gerufen.“ Und nicht nur das. „Sie hat den Mann sogar gehen lassen.“ Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen einen unbekannten Täter, wie ein Sprecher auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Er sagt auch, dass die Polizei am Tatabend nicht über den Fall unterrichtet worden war.

„Vielleicht laufe ich am letzten Tag noch einmal über die Wiesn, um alles mit einem guten Gefühl zu beenden“

Patricia G. und ihre Freunde haben die Attacke selbst zur Anzeige gebracht und dabei auch das Handyvideo der Augenzeugin an die Polizei übergeben. Laut Präsidium hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, einen konkreten Verdächtigen gebe es bislang nicht.

Bräurosl-Wirt Peter Reichert und seine Lebensgefährtin Franziska Kohlpaintner wollten sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern. Kohlpaintner erklärte gegenüber unserer Zeitung jedoch, dass die Zeltbetreiber „im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen, die Ermittlungen voranzutreiben“.

Patricia G. lässt mittlerweile ihre kaputten Zähne behandeln. Sie hat noch einen langen Weg vor sich. Erst in zwei Wochen wird sich entscheiden, ob sie Kronen bekommt oder ob die verletzten Zähne durch Implantate ersetzt werden müssen.

Ob sie nach dem Vorfall heuer noch einmal auf die Wiesn geht? „Die Frage stelle ich mir selbst die ganze Zeit“, sagt die Münchnerin. „Vielleicht laufe ich am letzten Tag noch einmal über die Wiesn, um alles mit einem guten Gefühl zu beenden.“ Momentan sei ihr aber nicht zum Feiern zumute.