Als er schon auf dem Boden liegt: Brüder prügeln Oktoberfest-Besucher krankenhausreif

Von: Bettina Menzel

Polizeieinsatz auf der Wiesn: Auf dem Oktoberfest sollen zwei Brüder auf einen am Boden liegenden jungen Mann eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben (Symbolbild) © IMAGO/Alexander Pohl / aal.photo

Am Montagabend prügelten zwei britische Wiesn-Besucher einen auf dem Boden liegenden Mann krankenhausreif. Die Polizei konnte die beiden Täter festnehmen.

München – Zwei britische Brüder prügelten am Montagabend (25. September) auf der Wiesn auf einen am Boden liegenden Mann ein und schlugen ihn krankenhausreif, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 22 und 25 Jahre alten mutmaßlichen Täter wurden gefasst und angezeigt. Am Dienstag soll ein Richter in München über das weitere Vorgehen gegen sie entscheiden.

Hintergrund für Oktoberfest-Prügelei laut Polizeibericht noch unklar

Der Angriff der zwei Brüder auf dem Oktoberfest erfolgte gegen 22.30 Uhr und damit kurz vor Zapfenstreich. Einer der beiden Angreifer hatte laut Polizei einen Korkenzieher dabei und schlug dem 25-jährigen Opfer damit ins Gesicht, was Verletzungen an der rechten Gesichtshälfte sowie an einem Auge zur Folge hatte. Die Beamten der Wiesn-Wache nahmen die beiden britischen Oktoberfestbesucher fest. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unbekannt, wie die Polizei mitteilte.

Angriff auf der Wiesn: Ermittlungsrichter entscheidet über Haftstrafe der zwei Brüder

Die britischen Brüder erhielten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. „Im Laufe des heutigen Tages wird der Ermittlungsrichter über die Haftfrage entscheiden“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das 25-jährige Opfer aus Nordrhein-Westfalen wurde nach dem Vorfall am Montagabend ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt verlief die diesjährige Wiesn Polizeiangaben zufolge bisher recht friedlich. Bei Millionen von - oft angetrunkenen - Besuchern kommt es jedoch hin und wieder zu Polizeieinsätzen. So erwischten die Beamten jüngst mehrere Oktoberfest-Besucher mit Kokain und entdeckten Spanner am Teufelsrad. In einem anderen Fall mussten sich die Polizisten gegen ungewöhnliche Angriffsmethoden verteidigen: Ein Wiesn-Besucher biss einem Polizeibeamten ins Bein. Der Angreifer kam nach dem Vorfall am Samstagnachmittag auf die Wiesn-Wache und erhielt eine Anzeige.