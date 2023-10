„Schönster Wiesn-Mitarbeiter“ erklärt im tz.de-Gespräch, wofür er im Leben besonders dankbar ist

Virale Videos im Netz

Während der Wiesn-Zeit sind die Videos von Seraphim Habsburg-Lothringen aus dem Schützen-Festzelt viral gegangen. Wie es für ihn nach dem Oktoberfest weitergeht, erzählt er im Gespräch mit tz.de.

München - Von mittags bis abends steht Seraphim Habsburg-Lothringen jeden Tag im Biergarten des Schützen-Festzelts auf dem Münchner Oktoberfest. Der 20-Jährige ist Service-Leitung des Biergartens und kümmert sich also um ein Team von 28 Bedienungen und dessen Koordination. Schwere Bierkrüge oder Tabletts mit Essen muss er nicht schleppen. An den Job auf der Wiesn sei er gekommen, weil er „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ gewesen sei. Vielleicht waren ja auch seine adeligen Wurzeln ein kleiner Pluspunkt. Er stammt, wie sein Name erraten lässt, vom österreichischen Adelsgeschlecht ab.

+ Mit seinen Wiesn-Videos auf TikTok ist Seraphim Habsburg-Lothringen bekannt geworden. © tz.de

„Schönster Wiesn-Mitarbeiter“ ist „dankbar für seine Gene“

Mittlerweile wird der Münchner von vielen Menschen täglich angesprochen und um Fotos gebeten. Der Grund dafür: sein TikTok-Kanal. Knapp 50.000 Follower hat er, die Videos werden mehrere tausendmal angeklickt. Darunter sind Kommentare zu lesen wie: „Er könnte Disney-Prinz sein“, oder „Würde nur für ihn zur Wiesn gehen“. Habsburg-Lothringen lässt wohl einige Herzen von Wiesn-Besuchern höher schlagen. Er selbst freut sich darüber: „Ich bin sehr glücklich darüber, wenn ich anderen durch mein Dasein den Tag verschönern und versüßen kann und die sich wirklich freuen, darüber, dass ich da bin.“

Nach der Wiesn: Seraphim Habsburg-Lothringen verspricht weitere Einblicke in seinen Alltag

Auch nach knapp zwei Wochen Wiesn arbeitet er deswegen weiterhin gerne: „Das positive Miteinander und die ganzen Leute, mit denen ich alltäglich in Kontakt bin, das verschönert jeden Tag.“ Trotzdem freut er sich auch auf die Pause nach den anstrengenden 18 Tagen. Dann will er erstmal reisen: „Ich möchte noch ein paar Länder sehen und habe mir das so als Ziel gesetzt über den Winter bisschen das Wetter, was hier dann schlechter wird, woanders zu nutzen.“ Mit seinen Videos möchte er aber „auf jeden Fall“ weitermachen und seine neu gewonnene Bekanntheit nutzen, seine Model- und Schauspielkarriere weiter voranzutreiben.

Auch eine andere Wiesn-Bedienung ist im Netz schon so etwas wie eine Berühmtheit. Die Videos von Verena Angermaier gehen viral.

