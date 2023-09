„Vierbeiniger Kollege Tango“ macht „explosiven Fund“: Polizei löst Wiesn–Spaßaktion auf

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei München und der Schäferhund Tango haben einen „explosiven Fund“ gemacht. Online amüsierten sich User über das dazugehörige Video.

München – Bei mehreren Tausend Menschen täglich auf der Wiesn braucht auch die Polizei München Unterstützung. Diese kam den Beamten mit vier Pfoten und einer Spürnase in Form von Tango daher. Der Schäferhund machte einen „besonders explosiven Fund“, wie die Polizei auf X (ehemals bekannt als Twitter) schrieb.

Schäferhund Tango machte einen „explosiven Fund“. © Polizei München/X

Online-Nutzer witzeln über Fund: Tango findet #Wiesnwache

Bei dem besagten Fund handelte es sich nicht um Sprengstoff oder ähnlichem. Es war eine Spaßaktion der Polizei München für die sozialen Netzwerke. Der „Fund“ von Schäferhund Tango war lediglich ein Schild mit der Aufschrift „#Wiesnwache“. Die Nutzer der Plattform hatten andere Ideen, was er wohl finden könnte.

„Koks im Käferzelt“ – eine Auswahl an Kommentaren:

„Hatte zuerst gedacht, der explosive Fund wäre eine Dixietoilette“

„Koks im Käferzelt?“

„Es geht um die #Weißwurscht!“

„Keine Ahnung, aber darf ich den bitte streicheln?“

„Tüte Knallbonbons?“

„Vielleicht eine Eisbombe? I moan ja blos, wei, so oane häd i iazad gern“

Das Video zur Auflösung wurde fast 9000 Mal auf X aufgerufen. Die Ankündigung zur Aktion schaffte es auf mehr als 77.000 Aufrufe. Während Tango viel arbeitete, feierte ein Mann auf dem Oktoberfest viel, weswegen er sich auf der After-Wiesn ein Nickerchen gönnte.

