„Weil 80 Prozent der Leute auf dem Oktoberfest Amerikaner sind“: Wiesn-Video geht viral

Von: Katarina Amtmann

Der Wiesn-Hit 2023 steht wohl noch nicht fest. Ein Video vom Oktoberfest zeigt nun aber, welches Lied besonders gut ankommt. Die X-Nutzer sind begeistert.

München - Bereits seit dem 16. September feiern die Münchner - und zahlreiche Touristen aus dem Ausland - wieder auf der Theresienwiese. Am vergangenen Samstag fiel nämlich der Startschuss zum 188. Oktoberfest. Darüber, welches Lied in diesem Jahr der Wiesn-Hit wird, wurde viel spekuliert. Ist es „Layla“, „Hulapalu“ von Andreas Gabalier oder doch ein ganz neuer Song? Die Debatte geht wohl noch ein paar Tage weiter, doch ein Video zeigt nun schon mal, bei welchem Song das Partyvolk besonders laut mitsingt.

Oktoberfest in München: Löwenbräu-Zelt feiert zu „Country Roads“

„Country Roads spielt sich sogar auf dem Oktoberfest in Deutschland gut“, schreibt die Seite „Barstool Sports“ an ihre über fünf Millionen Follower gerichtet am Samstag, 23. September, auf X (Twitter). Auf dem 43 Sekunden langen Clip, der wohl im Löwenbräu-Zelt aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie tausende Wiesn-Besucher den John-Denver-Hit lautstark mitgrölen. Der Song ist beim hiesigen Party-Volk aber wohl eher in der Version der Hermes House Band bekannt.

„Das ist fantastisch“: Video aus Oktoberfestzelt begeistert das Netz

„Country roads, take me home, to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country roads“, singen die tausenden Wiesn-Besucher in dem Festzelt. „Das ist fantastisch, danke fürs teilen“, heißt es in den Kommentaren unter dem Video beispielsweise. „Das ist so cool“, schreibt eine weitere Person und eine dritte findet: „Das ist elektrisierend!“

Oktoberfest-Video begeistert: „Ich liebe es!“

Die begeisternden Kommentare unter dem Video nehmen kein Ende: „Ich liebe es!“, „Das ist wunderbar“ oder „Oh mein Gott, da will ich auch sein“ ist dort zu lesen. Eine Person glaubt sogar, eine Erklärung dafür zu haben, warum das ganze Zelt das Lied so lauthals mitsingt: „Das liegt daran, dass 80 Prozent der Leute auf dem Oktoberfest Amerikaner sind.“ Ob diese Rechnung so stimmt, darf bezweifelt werden. Klar ist aber: Das Wiesn-Partyvolk wird auch in den kommenden Tagen noch zu dem Hit abfeiern - und zwar bis zum 3. Oktober. Dann nämlich geht das 188. Oktoberfest zuende. (kam)

