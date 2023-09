Von wegen Herbst: Bis zu 27 Grad stehen kommende Woche bevor – Freitag bester Tag

Von: Klaus-Maria Mehr

Kurz drehte das Wetter in Bayern auf Herbst. Doch bereits Mitte der Woche erwarten uns neue, ungewöhnliche Höchstwerte für diese Jahreszeit.

München – Endlich Herbst für die einen, Melancholie beim Genießen der letzten Spätsommer-Sonnenstrahlen für die anderen. So gestaltete sich das Wetter in der zurückliegenden Woche in Bayern. Ohne Zweifel erleben wir aktuell auch das erste Herbstwochenende. Einstellige Temperaturen, Regen, Wind, einfach die ersten kalten Herbsttage.

Badende vergangene Woche im und am Tegernsee. Offenbar haben sie kommende Woche nochmal die Gelegenheit dazu, auch wenn der See inzwischen empfindliche 16 Grad hat. © Klaus-Maria Mehr

Doch der Blick in die Zehn-Tages-Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) offenbart Erstaunliches. Bis zu 27 Grad erreichen zwei Regionen in Bayern noch in dieser Woche – so die aktuelle Vorhersage.

Wetter-Wende in Bayern in einigen Regionen jetzt schon spürbar

Die ersten Vorboten der erneuten Wetter-Wende vom Herbstwetter zurück zum Spätsommer erleben bereits am Sonntag die Oberpfälzer und Franken. Während es am Alpenrand noch kühle 13 Grad bei relativ vielen Wolken hat, herrschen in Regensburg strahlender Sonnenschein bei 19 Grad, in Nürnberg sind es immerhin 18 Grad.

Und das ist nur der zaghafte Einstieg in die Wetter-Wende für Bayern. Zum Start der neuen Woche erwarten uns in ganz Bayern Höchsttemperaturen von 18 bis 23 Grad. Die Nächte bleiben freilich deutlich kühler als noch vor wenigen Wochen.

Wetter-Wende in Bayern zurück zum Hochsommer: Freitag wird es am wärmsten

Zum Donnerstag kommt dann der Knaller: Bis zu 27 Grad sagt der DWD für Ostbayern voraus, also Oberpfalz und Niederbayern. Wer in Sommerkleidung auf die Wiesn gehen will, kann sich den Freitag im Kalender vormerken. Da soll dann auch das Alpenvorland mit bis zu 27 Grad folgen. Rekordverdächtige Hochsommer-Werte an den letzten Wiesn-Tagen.

Erst am Samstag soll es dann wieder deutlich abkühlen – durch Gewitter.