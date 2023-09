Harter Job im Wiesn-Zelt: Bedienung verrät, wie sie 18 Tage lang durchhält – ihr Chef mahnt

Das Oktoberfest verlangt den Bedienungen viel ab. Kraft und Technik sind gefragt, um die Maßkrüge sicher zu den Gästen zu bringen.

München – Maßkrüge, Maßkrüge, Maßkrüge: Kellner auf der Wiesn benötigen Stärke - und Technik. Kurz vor dem Beginn des Festes am Samstag werden die „Neulinge“ in die Fertigkeit des Maßkrug-Handlings eingeführt. Der Zeigefinger muss über den Griff, sonst wird es spätestens beim dritten Krug in einer Hand ungemütlich.

Oktoberfest im Jahr 2023: Bedienungen müssen 18 Tage lang durchhalten

Die Krüge werden vor der Brust zusammengedrückt, das sorgt für Stabilität. Glaskrüge sind schwerer als Steingutkrüge, aber aufgrund der anderen Griff-Form einfacher zu handhaben, wie Lalita Statello vom Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn erläutert.

Laura Arnowski aus München ist dort Kellnerin; für die 28-Jährige ist es ihre erste Wiesn in dieser Rolle. Um die 18 Festtage zu überstehen, hat sie zuvor im Fitnessstudio trainiert, so die Pädagogin, die seit zwölf Jahren nebenberuflich kellnert. „Mir macht das total Spaß. Und Wiesn ist cool.“ Sie traut sich zu, sieben Krüge gleichzeitig zu tragen.

Durch „Kipp-Effekt“ droht Verschwendung des Wiesn-Biers

Einige schaffen sogar zwölf Maßkrüge auf einmal. Aber der Senior-Chef des Festzelts, Toni Winklhofer, warnt, mehr als acht Krüge sollten Kellner nicht tragen. Denn dann droht der „Kipp-Effekt“ mit Bierverlust auf dem Weg zum Kunden.

Vor dem Start des 188. Oktoberfests werden Bedienungen im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn eingewiesen, wie mehrere Maßkrüge zu tragen sind. © Sabine Dobel/dpa

Ein einzelner Krug wiegt gut ein Kilogramm, mit einem Liter Bier - sofern korrekt eingeschenkt - zwei Kilogramm. Schätzungsweise mehr als 100 volle Maßkrüge transportiert eine Kellnerin während ihrer Zehn-Stunden-Schicht, dazu kommt das Servieren von Essen und das Abräumen der leeren Krüge. Dennoch gibt nur sehr selten jemand vorzeitig auf, sagt Winklhofer. „Die meisten halten durch.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft.