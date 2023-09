Ich war noch nie auf der Wiesn – und bin gespannt, ob all die Vorurteile stimmen

Von: Fabian Raddatz

Ein Bremer zum ersten Mal auf dem Oktoberfest – kann das klappen? Oder geht das Vorhaben krachend in einem krassen Kultur-Schock unter?

München – Eines vorweg: Ich komme aus Bremen. Und als Bremer sind mir Volksfeste nicht fremd. Immerhin haben wir mit dem Bremer Freimarkt das größte Volksfest Norddeutschlands (Nein, es ist nicht der Dom, Hamburg). Und auf dem Freimarkt gibt es einen Ort, der besonders heraussticht: das berühmt-berüchtigte Bayern-Zelt.

Braucht man auf der Wiesn Lederhosen? Das fragt sich auch unser Autor Fabian Raddatz aus Bremen, der dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei ist.

Hier stehen die Leute tatsächlich in Lederhosen, Dirndl und Karohemd an, schlottern sich Mitte Oktober in der Schlange einen ab. Immer wenn sich die Eingangstür öffnet, dröhnt es: Uftata. Offenbar spielt da echt eine Blaskapelle. Ein Mix aus Weißwurst und Weißbier wabert auf den Gehweg.

Ein Bremer zum ersten Mal auf dem Oktoberfest in München: Hilfe, brauche ich eine Lederhose?

Ich fand das immer merkwürdig, also bin ich da nie rein. Bier gibt es auch ein paar Meter weiter. Und doch: Wenn die Lichter auf dem Freimarkt langsam ausgingen, das Riesenrad seine letzten Runden drehte, die Schreie vom Freifall-Turm nach und nach verstummten – dann gab es ein Ort, in dem die Party scheinbar niemals endete: das Bayern-Zelt. Uftatata all night long.

Jetzt bin ich also im Mutterland des Uftata, Bayern – und gehe bald aufs Oktoberfest – hier offenbar auch als „Wiesn“ bekannt. Das größte Volksfest der Welt, jährlich rund sechs Millionen Menschen. Eine gigantische Ansammlung von Bayern-Zelte, quasi. Und genau da gehen meine Probleme los: Brauche ich eine Lederhose, oder werfen mir die Leute „Pfui Deibel!“ entgegen, wenn ich Jeans trage?

Als Norddeutscher auf der Wiesn: Am Ende entscheidet das Bier

Besteht der Piss- und Kotzhügel wirklich hauptsächlich aus menschlichen Ausscheidungen? Was mache ich, wenn die Leute plötzlich anfangen, auf dem Tisch zu tanzen? Mitklatschen oder – Herr im Himmel, steh mir bei: mitmachen? Und was bekomme ich, wenn ich statt einem „Hendl“ aus Versehen ein „Hähnchen“ bestelle, mir in einem der Festzelte ein „Moin“ rausrutscht? Werde ich dann im „Himmel der Bayern“ direkt in denselben befördert?

Fragen über Fragen. Ich werde es wohl herausfinden müssen. Oder mir das eiserne Regel-Handbuch des Flaucherfranzl nochmal durchlesen. So oder so werde ich mich dabei wohl an eine goldene Regel klammern können, eine, die wohl für jedes Volksfest gilt, egal ob Bremer Freimarkt oder Münchner Oktoberfest: Am Ende entscheidet das Bier. Darin sind sich Nord und Süd, Ost und West, dann doch nicht mehr so unähnlich.

Bleibt also nur noch zu sagen: O’zapft is! Auf eine friedliche Wiesn 2023.