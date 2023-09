Führen die Deutschen vor der Wiesn die falschen Debatten? Mann löst mit Beitrag eifrige Diskussion aus

Von: Manuel Rank

Empörung über vegane Weißwurst zur Wiesn-Zeit: Bewegt das die Deutschen wirklich am meisten? © picture alliance/dpa | Felix Hörhager, IMAGO / imagebroker (r)

Sind die Deutschen zur Wiesn-Zeit aufgrund der falschen Themen besorgt? Darüber wird in sozialen Netzwerken gerade heftig gestritten.

München – Am Samstag, dem 16. September, heißt es wieder „O‘zapft is“. Noch vor dem Start der Wiesn hat der niedersächsische Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle einen bayerischen Klassiker als vegane Option auf den Markt gebracht: die Weißwurst. Die Reaktionen sind geteilt; vegane Weißwurst polarisiert. Ein Mann hat auf der Plattform X – ehemals Twitter – nun eine erhitzte Debatte ausgelöst. Sein Vorwurf: Bei wichtigen politischen Themen, er nennt unter anderem die Klimakrise, reagierten Deutsche mit Gleichgültigkeit, voller Empörung hingegen werde über die Weißwurst diskutiert.

Er beginnt seinen Beitrag mit der Überschrift „Wann der Deutsche besorgt ist“. Darunter zählt er unterschiedliche gesellschafts- und wirtschaftspolitische Themen auf, wie Kinder- und Altersarmut, Lehrermangel, Wohnungsnot und Pflegenotstand, Cum-Ex-Skandal sowie Klimakrise. Jeweils darunter: ein gähnendes Emoji zur Verdeutlichung der Gleichgültigkeit. Dann, am Ende: „Rügenwalder Mühle bringt zum Oktoberfest vegane Weißwurst auf den Markt“. Die Emojis dahinter runzeln die Stirn, sind wutentbrannt und lassen wüste Beschimpfungen los.

Vegane Wurst zum Oktoberfest, statt Wohnungsnot? – „Ist mal wieder Kindergarten?“

Er spielt darauf an, was auch häufig von anderen Seiten kritisiert wird: Dass bestimmte Themen im öffentlichen Diskurs oft ins Nichts verschwinden und unkommentiert bleiben. Der Vorwurf des X-Nutzers: Hier sind die Deutschen über die falschen Themen besorgt. Damit hat er auf der Plattform eine lebendige Diskussion ins Rollen gebracht.

Viele der Kommentare widersprechen dem Mann und sehen seine Kritik genau anders. So schreibt ein Nutzer: „Wann hörst du endlich mit diesen albernen Tweets auf?“ Ein anderer ist noch empörter: „Meine Fresse, ist mal wieder Kindergarten?“ Weiter heißt es: „Du lügst, dass sich die Balken biegen. Die ersten sechs bringen fast jeden auf die Palme und die letzten zwei ringen den meisten nur ein müdes Lächeln ab.“

Doch der Beitrag bekommt auch Zuspruch. So heißt es beispielsweise: „Das sind nur ganz bestimmte Deutsche und sie sind nicht in der Mehrzahl! Dieser Deutsche ist nicht ‚Der Deutsche´.“ Vor allem aber schwingt die Kommentarspalte ins Ironische um. Ein Nutzer schreibt: „WAAAAAASSS???? Diese Schweine! Wir werden nach und nach entmündigt!“ Oder ein anderer: „Das ist ja auch ein Angriff auf ein Kulturgut!“

Kommentare bestätigen Beitrag: Viele diskutieren über Weißwurst

Beachtlich: Ein Großteil der Kommentare bezieht sich wieder auf die vegane Weißwurst – entgegen dem Argument, dass der Verfasser versucht hat, stark zu machen. Wo wir wieder beim Thema wären. Denn: Auch hier scheiden sich die Geister und es wird diskutiert – über die Sinnhaftigkeit veganer Weißwurst auf dem Oktoberfest.

Die Kommentare der veganen Weißwurst Fans reichen von „Welcher Supermarkt hat die? Und hat die schon jemand getestet?“ über „Und wird gekauft“ bis hin zu „Ich bin so heiß auf die vegane Weißwurst. So cool.“ Anders sieht das ein weiterer Nutzer: „Der Schmotter hat noch nie nach irgendwas geschmeckt, war aber immer schon doppelt so teuer …“ Eine Aussage, der viele in der Kommentarspalte zustimmen – in unterschiedlichster Ausführung.

Ob Markus Söder auf der Wiesn wohl vegane Weißwurst probiert?

Ein Kommentar zielt auf Ministerpräsident Söder (CSU) ab und fragt: „Ob die Wurst Herrn Söder schmeckt?“ Markus Söder ist bekennender Fleischfan. Und präsentiert immer wieder unter dem Hashtag #söderisst stolz seine Mahlzeit, darunter Haxe mit Pommes, Karpfen oder eben: Weißwurst. Natürlich nicht vegan.

Anfang Mai hatte Söder mit einer Aussage in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ über den Speiseplan in Münchens Kitas für Aufsehen gesorgt. „In Münchner Kitas haben die Grünen durchgesetzt, dass keine Wurst, kein Fleisch, kein Fisch mehr angeboten wird“, erklärte er dem Moderator. Wurst und Fleisch komplett vom Speiseplan zu streichen, davon war aber nie die Rede.

