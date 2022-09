Bibber-Wetter in Bayern: Kältestes Wiesn-Wochenende – nach dem Oktoberfest dann die Wende

Von: Klaus-Maria Mehr

Bis auf drei Grad wird das Thermometer in der Nacht auf Samstag in Oberbayern fallen. Doch pünktlich zum Oktoberfest-Aus folgt eine spannende Wetter-Wende in Bayern.

München - Da war kurz ein Moment Hoffnung am Freitagmorgen, als ein einsamer Sonnenstrahl durch die dicke Wolkendecke auf den Balkon fiel. Er brachte einen Augenblick Wärme und die Erinnerung an mildere Septembertage aus früheren Jahren, an Wanderungen in lauer Herbstluft durch bunte, duftende Wälder für die einen, und freilich auch ebenfalls bunte und, ja, auch duftende Wiesn-Straßen für die anderen.

Wetter-Prognose für Bayern: Kalte und Nasse Tage im Süden, wenig freundlicher im Norden

Doch der kurze Sonnenschein trog. Am Vormittag hat sich wieder eine dicke Wolkenschicht über Bayern gelegt, nur im Norden des Freistaats über Nürnberg lässt sich hin und wieder die Sonne blicken. Im traditionell mildesten Teil Bayerns, im Maingebiet, sollen so sogar 16 Grad Höchsttemperatur laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erreicht werden.

Wetter in Bayern: Schlimme Aussichten fürs letzte Oktoberfest-Wochenende

Kalt, kälter, Wiesnwetter: Es bleibt ungemütlich am Oktoberfest und im gesamten Freistaat bis zum letzten Wiesntag. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Von diesem Wetter kann der Wiesnbesucher am Freitag und am Wochenende nur träumen. Die Tiefstwerte in Oberbayern werden auf fünf bis drei Grad in der Nacht auf Samstag absinken. Tagsüber werden maximal 12 Grad erreicht. Dazu immer wieder Regen und dicke Wolken.

Wetter-Prognose für Bayern kompakt bis Montag (Tag der Deutschen Einheit)

Daran werden sich Samstag, Sonntag und Montag nur zwei Dinge ändern: Es wird mehr regnen und es wird windiger. Trübe Aussichten also auch fürs Finale der Glühwein-Wiesn. Nochmal übersichtlicher:

Freitagabend: 10 Grad an den Alpen und 16 Grad am Untermain, in der Nacht klart es auf bei Tiefstwerten um die drei Grad.

10 Grad an den Alpen und 16 Grad am Untermain, in der Nacht klart es auf bei Tiefstwerten um die drei Grad. Samstag: Durchgehend stark bewölkt. Zunächst in Franken, im Tagesverlauf in den Süden Bayerns ziehender Regen. Zwischen 9 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 16 Grad im Umfeld des Inns. Auffrischender, mit dem Regen auch stark böiger Südwestwind. In der Nacht sinken die Tiefstwerte auf 12 bis 8 Grad.

Durchgehend stark bewölkt. Zunächst in Franken, im Tagesverlauf in den Süden Bayerns ziehender Regen. Zwischen 9 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 16 Grad im Umfeld des Inns. Auffrischender, mit dem Regen auch stark böiger Südwestwind. In der Nacht sinken die Tiefstwerte auf 12 bis 8 Grad. Sonntag : Viele Wolken und kräftiger Regen. Höchsttemperatur zwischen 12 Grad an Frankenwald und Fichtelgebirge und 18 Grad im Chiemgau. In München maximal 15 Grad bei starkem Regen. Nachts Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad.

: Viele Wolken und kräftiger Regen. Höchsttemperatur zwischen 12 Grad an Frankenwald und Fichtelgebirge und 18 Grad im Chiemgau. In München maximal 15 Grad bei starkem Regen. Nachts Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad. Montag: Etwas freundlicher, maximal 15 Grad in München. Regen und vereinzelt Sonne, Tiefstwerte 8 bis 4 Grad.

Wetter-Wende in Bayern kommende Woche: Nach dem Oktoberfest wieder 20 Grad

War‘s das also mit dem goldenen Herbst? Und wir müssen bibbernd auf den Winter warten? Nein. Tatsächlich könnte sich laut der 10-Tage-Prognose Mitte der kommenden Woche ein goldener Herbst in Bayern anbahnen. Während das Wetter im Norden Deutschlands ungemütlich und unbeständig bleibt, könnte sich im Süden ein stabiles Hoch mit milder Luft und viel Sonnenschein breit machen. Die Temperaturen sollen gar wieder flächig über die 20-Grad-Marke steigen.

