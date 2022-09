Wiesn 2022: Bei Ekelfunden an Haus und Garten – München bietet Anwohnern Reinigungsservice an

Von: Anna Lorenz

Anwohner der Theresienwiese wissen: Während des Oktoberfestes landen eine Menge Müll und teils eklige Hinterlassenschaften auf ihren Grundstücken. Die Stadt München hilft – mit einer Reinigungsservice.

München – Wer die Wiesn schon einmal besucht hat, weiß: Nicht jeder scheint richtig einschätzen zu können, welches Bier besser das letzte geblieben wäre. Dazu eine deftige Fischsemmel oder ein paar Runden auf der Achterbahn – schon meldet sich der Magen deutlich und der Gerstensaft tritt auf demselben Wege wieder zutage, wie er verschwunden ist.

Anwohner der Münchner Theresienwiese, auf der das Oktoberfest traditionell veranstaltet wird, können ein Lied davon singen, schließlich landen derartige Hinterlassenschaften nicht selten vor ihren Haustüren. Doch selbst, wenn es „nur“ Müll und Abfall sind – ärgern dürfen sich die Münchner zurecht. Darum stellt die Stadt Betroffenen dieses Jahr wieder einen exklusiven Reinigungsservice zur Verfügung.

Wiesn 2022: München bietet Reinigungsservice für Anwohner der Theresienwiese an

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München will Wiesn-Anwohner nicht im Stich lassen. Müll und andere Zeugnisse der Oktoberfest-Feierei müssen die Betroffenen nicht selbst beseitigen. Wer „Vereinigungen seines Privatgrundstücks, der Tor- oder Hauseingänge durch Wiesngäste feststellt“, kann sich direkt an die Stadt wenden, berichtet die Münchener Rathaus Umschau. Über die, eigens hierfür eingerichtete Website, können Betroffene den Reinigungsservice in Anspruch nehmen. Alle Aufträge, die zwischen 8 und 10 Uhr eingehen, würden noch am selben Tag ausgeführt.

Zwischen 8 und 16 Uhr rückt das Reinigungsteam dann mit Fahrzeug und Hochdruckreiniger an, um „private Wege bis zur Haustür und Einfahrten bis zum Garagentor“ wieder von den Hinterlassenschaften der Wiesn-Besucher zu befreien. Müll und andere Verschmutzungen, die sich im öffentlichen Raum finden lassen, fallen allerdings nicht in das Aufgabengebiet des Teams.

Wiesn 2022: Dieser Münchner können den Reinigungsservice während des Oktoberfestes in Anspruch nehmen

Das Reinigungsteam ist rund um die Theresienwiese im Einsatz. Begrenzt wird das Gebiet, in dem Anwohner den Sauber-Mach-Service nutzen können, im Norden durch die Bayer- und Landsberger Straße, im Osten durch den Verlauf von Paul-Heyse-, Pettenkofer- und Goethestraße, im Süden durch die Hans-Fischer- und Lindwurmstraße sowie im Westen durch die Ganghofer-, Holzapfel-und Gollierstraße.

