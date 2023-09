Mit Wadlstrümpfen, Tuba und Festlaune: Landkreis München ist in Wiesn-Stimmung

Von: Marc Schreib

Teilen

Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn schickt jedes Jahr eine große Abordnung von rund 80 Musikern zum Festumzug. Hier sind sie bereits auf dem Festgelände angelangt. © Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Der Countdown bis zum Trachten- und Schützenzug zur Wiesn 2023 mit 9000 Teilnehmern läuft. Die Gruppen aus dem Landkreis München fiebern dem Tag entgegen.

Landkreis – Sie kennen alle das schöne Gefühl, unter den Augen der jubelnden Menge durch die die Münchner Innenstadt zur Theresienwiese zu ziehen – als Blaskapelle, Schlosspfeiffer oder Spielmannszug. Der Münchner Merkur wollte von einigen Teilnehmern im Vorfeld wissen, wie sie sich vorbereiten und worauf sie sich freuen.

Das Auspacken in der Prinzregentenstraße muss zügig vonstattengehen. Instrumente auspacken, Koffer in den Hänger verladen. Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat seit 14 Jahren ihren festen Platz im Festumzug, der sich an diesem Sonntag um 10 Uhr in Bewegung setzt mit König-Ludwig II. Marsch, Herzegowina-Marsch, Regimentsgruß, Von der Tann-Marsch, den Tölzer-Schützen-Marsch sowie den Hoch- und Deutschmeister-Regimentsmarsch.

Vorbereitungen laufen Monate im Voraus

Es gibt vom Festring München sehr strikte Vorgaben. „Wir müssen natürlich auf eine gute Besetzung achten und wir streben an, dass viele Musiker mitspielen“, sagt Florian Sepp von der Blaskapelle. Sie erscheint jedes Jahr mit rund 80 Mitwirkenden. Alle, die mitmarschieren, benötigen die Vereinstracht. Die Kleiderwarte kümmern sich Monate im Voraus darum, die neuen Mitglieder einzukleiden. Die Männer tragen Hut, Tegernseer Joppe, grünes Gilet, kurze Lederhose, graue Kniestrümpfe und Haferlschuh, die Frauen neben dem Hut und Tegernseer Joppe ein Dirndl mit rot-schwarz kariertem Oberteil und schwarzem Rock, eine blaue Schürze mit weißen Strümpfen und Trachtenschuhe. So eingeführt in den 1980er Jahren, vor 20 Jahren das letzte Mal modifiziert. Gut vorbereiten müssen die Musiker aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn den Transport nach München. Sie fahren mit S- und U-Bahn zum Festgelände, die großen Instrumente aber werden mit einem Hänger nach München gebracht. Das Fahrzeug darf nur kurz in der Prinzregentenstraße parken und muss dann zu den ausgewiesenen Stellplätzen weiterfahren.

Beim Oktoberfest 2009 war der Musikverein Harmonie Neubiberg auch schon dabei. © Marcus Schlaf

Und danach? Die Blaskapelle hat, wie jede Gruppe, feste Plätze in einem Zelt. Dort erhalten die Mitwirkenden auch Verpflegung. Florian Sepp: „Bei uns ist das die Ochsenbraterei. Wir marschieren direkt über die Wiesn dorthin und ziehen mit Musik ein. Auf der Bühne spielen wir nicht, da sitzt ja schon die Festkapelle.“

Das Spannendste ist für Florian Sepp der Blick hinter die Kulissen, bevor der Zug losgeht und die ganzen Gruppen eintreffen und sich aufstellen. „Wir müssen ja länger als eine Stunde warten, bis es losgeht.“

Auftritt mit großer Wirkung

Es ist ein Auftritt mit großer Wirkung für alle Beteiligten. Viele sehen sich im Fernsehen wieder, werden live am Straßenrand bejubelt. Die Blaskapelle Harmonie Neubiberg ist nicht nur beim Festumzug seit vielen Jahren mit von der Partie, sondern spielt auch auf der Oiden Wiesn im Traditionsfestzelt Volksmusik. Diesmal mit rund 30 Musikern und fünf Fahnenbegleitern. Da sieht man jedes Jahr alte Bekannte, die freudestrahlend auf die Musiker zukommen und die Neubiberger Kapelle fest ins Herz geschlossen haben. Vorsitzender Rafal Wienchol und die Blaskapellenmitglieder sind in Übung. Schon den ganzen Sommer über hatten sie rund um München viel Gelegenheit, um das Spiel weiter zu verfeinern, zum Beispiel im Hirschgarten oder im Waldperlacher Leiberheim.

Übung durch Festivitäten im Sommer hat auch der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching. Für die Musikanten ist der Festumzug der musikalische Höhepunkt des Jahres, rund 15 bis 20 Mitspieler werden teilnehmen. Das von Haus aus vorhandene Marschprogramm wird vorab noch einmal „richtig scharf durchgespielt“, wie es der musikalische Leiter Thomas Hämmerlein formuliert. Die Zeichengebung muss für Spieler und Leiter eindeutig sein. Neben den Spielmannsflöten kommen Lyra und Schlagwerk zum Einsatz.

Die Stadtkapelle Unterschleißheim beim Festumzug im vergangenen Jahr. © Rolef Halder

Stadtkapelle schon zum 32. Mal dabei

Die Stadtkapelle Unterschleißheim marschiert beim Festumzug mit 50 Musikern mit und ist heuer das 32. Mal vertreten. Auf der Tonstrecke ist der Rainermarsch gewünscht. Das ist vorgegeben, denn der Fernsehzuschauer soll ja nicht zehnmal hintereinander denselben Marsch hören, wie Sprecher Matthias Riedel erklärt. Die Euphorie der Menge auf der Strecke hänge stark vom Wetter und der Position der Gruppe ab. Weit vorne ist die Menge mit mehr Begeisterung dabei, weil es einen Unterschied macht, ob man das zweite Gespann und die dritte Kapelle gesehen hat oder schon zehn Kutschen und 30 Kapellen. Dieses Jahr sind die Unterschleißheimer in der Mitte platziert. Besonders hübsch ist es dann zu sehen, wie manche auf den Balkonen der Kapelle zuprosten. Nach dem Umzug machen es sich die Musikanten im Schützenzelt bequem – mit Mass und Hendl versteht sich.

Die Teilnehmer aus dem Landkreis München

Die Teilnehmer aus dem Landkreis München sind die „Schleißheimer Schlosspfeiffer“, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching, der Musikverein Harmonie Neubiberg, die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die Stadtkapelle Unterschleißheim und die Musikkapelle Kirchheim.