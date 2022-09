Söder-Tochter präsentiert große Liebe auf der Wiesn - „Für mich ist Äußerlichkeit immer zweitrangig“

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Zum Wiesn-Auftakt strömten zahlreiche prominente Gesichter auf die Theresienwiese. Auch Markus Söder Tochter kam – und zeigte zum ersten Mal ihren Freund. Ein Detail war dabei besonders auffällig.

München – Wochenlang hatten ganz München darauf hingefiebert. Schausteller, Festwirte, Wiesn-Besucher: Sie alle hatten in den vergangenen Tagen sehnsüchtig den Start der 187. Wiesn erwartet. Auch für Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt war es ein ganz besonderer Tag.

Oktoberfest 2022: Söder-Tocher zeigt erstmals Lebenspartner

Mit drei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am 17. September im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass an und verkündete offiziell den Start des Oktoberfests. Die erste Maß bekam traditionell der bayerische Ministerpräsident Markus Söder überreicht. Die Wiesn-Festzelte waren da längst gefüllt und an so mancher Bierbank tummelten sich auch bekannte Gesichter.

Auch Söders Tochter, Gloria-Sophie Lola Burkandt (23) ließ es sich nicht nehmen, in der Käfer Wiesn-Schänke vorbeizuschauen. Auf Instagram teilte sie ein Foto, dass sie gemeinsam mit Freunden im Käfer-Zelt zeigt. Mit von der Partie: ihr zehn Jahre älterer Freund Florian Moerth.

Unter das Foto schrieb Burkandt: „Bayern ist ein Kulturstaat und ich bin stolz über die Bewahrung unserer Tradition und Brauchtum, die wir in meinem Land haben. Endlich nach zwei Jahren Pandemie haben wir wieder unsere Freude zurück durch Veranstaltungen wie diese.“

„Für mich ist Äußerlichkeit immer zweitrangig“ – Model hat großes Liebesglück gefunden

Ein Detail sticht bei dem jungen Paar besonders ins Auge: Gloria-Sophie überragt den 33-jährigen Kapitalberater deutlich. Stolze 1,85 Meter misst die Wirtschaftsstudentin, die nebenbei auch als Model durchstarten möchte. Ihr Florian reicht ihr gerade einmal bis zum Kinn.

Für Söders Tochter aber kein Problem, wie sie im Gespräch mit RTL klarstellt: „Für mich ist Äußerlichkeit immer zweitrangig.“ Für die 23-Jährige stehe vielmehr die Persönlichkeit ihres Partners im Vordergrund. Das Model sagt selbst: „Wo die Liebe hinfällt.“ Und auch Moerth scheint der Größenunterschied zu seiner Angebeteten nichts auszumachen – im Gegenteil: „Er ist stolz darauf, eine große Frau zu haben und er findet es tatsächlich wunderschön: Lange Beine, große Frau“, so Burkandt gegenüber RTL.

Wie RTL berichtet, versuchte der 33-jährige Moerth bereits vor einigen Jahren sein Glück bei dem braunhaarigen Model. Über LinkedIn schrieb er sie damals an, sie ließ ihn aber abblizten. Über gemeinsame Freunde lernten sich die beiden nun kürzlich persönlich kennen – und verliebten sich ineinander.

Auch Kai Pflaume war beim Wiesn-Auftakt dabei. Der Moderator schaute am ersten Wiesn-Samstag in insgesamt drei Zelten vorbei. (mlh)

„Wir liefern alle wichtigen Themen, Infos und News rund um die Wiesn in unserem Themenbereich: Alles rund um München. Hier einfach direkt in Telegram oder Facebook anmelden, Thema auswählen und nix mehr zur Wiesn 2022 verpassen!“