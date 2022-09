Wiesn: Die Tradition des Handwerker-Montags lebt wieder

Von: Leoni Billina, Phillip Plesch

Zimmerer am Handwerker-Montag im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn © ACHIM FRANK SCHMIDT

Die Tradition des Maurer-Montags ist zurück: Nun ist heißt sie Handwerker-Montag. Wirt Anton Winklhofer lädt Handwerker in Arbeitskleidung auf Weißwürste und Brezn in sein Zelt ein.

Kostenlose Weißwürste und Brezn – die gab’s gestern von 10 bis 12 Uhr für Handwerker in Berufskleidung im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn. Wirt Anton Winklhofer will damit eine alte Tradition wieder aufleben lassen – denn früher gab’s am zweiten Montag auf der Wiesn altherkömmlich den Maurer-Montag.



Winklhofer hat diesen Brauch als Handwerker-Montag in seinem Festzelt 2019 wieder eingeführt – auch, um das Selbstbewusstsein von Handwerkern zu stärken, sagt der Wirt. Leider fanden jetzt nicht allzu viele Handwerker ihren Weg ins Zelt – „das Wetter hat mittags nicht unbedingt zu einem Besuch eingeladen“, bedauert Winklhofer – der Handwerker-Montag sei auf jeden Fall noch ausbaufähig.



Mittagspause im Festzelt

Vom Wetter hat sich Patrick K. nicht abhalten lassen. „Ich bin heute das erste Mal hier, find’s aber super“, sagt er. Der 26-Jährige ist gelernter Metallbauer und genießt seine Mittagspause im Festzelt. „Ich denke, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder kommen.“ Seit zehn Jahren arbeitet er in seinem Gewerk und das mit Leidenschaft. „Du erschaffst etwas mit deinen eigenen Händen, das ist einmalig“, beschreibt er seine Liebe zu seinem Beruf.



Metallbauer Patrick (26) genießt Weißwürste und Brezn beim Handwerker Montag © ACHIM FRANK SCHMIDT

Extra Urlaub genommen für den Handwerker-Montag hat sich eine ganze Truppe Zimmerer aus Obertaufkirchen im Landkreis Mühldorf. „Ich komme gern zum Maurer-Montag auf die Wiesn“, sagt Zimmermeister Anton Tröstl (im Foto rechts, rechts vorne). 2019 war der 39-Jährige auch schon im Festzelt Tradition. Der Rest der Gruppe war da zwar noch nicht dabei, „aber wenn es irgendwie möglich ist, dann fährt jetzt immer die ähnliche Truppe zusammen am zweiten Montag auf die Wiesn.“



Gleich um 10 Uhr sind sie auf der Oidn Wiesn angekommen, dann gab’s erst mal zwei Weißwürst und eine Brezn. „Später werden wir schon noch ein bisschen rumlaufen, vielleicht Teufelsrad fahren – das hat schon auch Tradition bei uns“, sagt Tröstl.