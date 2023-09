„Elegante Zimmer mit geräumigem Marmorbad“ – Hotel lockt rechtzeitig zur Wiesn: Preise explodieren

Von: Manuel Rank

München im Ausnahmezustand: Wegen Mega-Events wird es voll in der Landeshauptstadt – und die Hotel-Preise steigen in absurde Höhen. Doch es gibt auch günstige Alternativen.

München – Die Wiesn-Zeit ist die Zeit der Horror-Hotelpreise. Vergangenes Jahr besuchten insgesamt fast sechs Millionen Menschen das Oktoberfest. Dieses Jahr wird der Ansturm noch größer: Parallel zur Wiesn finden weiter Mega-Events statt. Schlagerstar Helene Fischer gibt mehrere Konzerte. Und der FC Bayern spielt zweimal zu Hause in der Landeshauptstadt. Erwartungsgemäß kommen dadurch zusätzlich viele Menschen nach München.

Am Samstag, dem 16. September, ist der Auftakt des Oktoberfests und läutet damit über zwei Wochen Traditions-Volksfest ein. Kurze Zeit später kommt auch Helene Fischer nach München und tritt gleich fünfmal auf: Die Schlager-Sängerin gibt vom 26. September bis zum 1. Oktober Hits wie „Atemlos“ in der Olympiahalle zum Besten. Der FC Bayern München hat zudem zwei Heimspiele, unter anderem in der Champions League gegen den britischen Verein Manchester United am 20. September. Es wird also voll in München während der zwei Wochen.

Gäste müssen zum Oktoberfest tief in die Tasche greifen – Preisanstieg von bis zu 248 Prozent

Der Ansturm der Menschenmassen auf die Isar-Metropole lässt die Hotelpreise während der zwei Wochen in die Höhe treiben. Bereits Ende August schlug das Vergleichsportal Check24 Alarm: „Hotelpreise in München steigen um bis zu 248 Prozent“, zitierte Focus Online den Anbieter.

Die Expertinnen und Experten des Portals ermittelten demnach, dass eine Übernachtung am letzten Oktoberfestwochenende durchschnittlich 377 Euro kostet – „und damit 28 Prozent mehr als im hohen Septemberdurchschnitt“, so Check24. Ein ziemlicher Preisanstieg. Zum Vergleich: Durchschnittlich kostet eine Nacht in einem Hotel in München 174 Euro, so eine Erhebung der Reisesuchmaschine momondo.

Luxushotel-Zimmer für 2200 Euro – Eröffnung von neuem Hotel in Wiesn-Fußnähe

Die Preisspanne zur Wiesn-Zeit ist groß. In der Fünf-Sterne-Luxus-Hotelkette Mandarin Oriental fallen am ersten Wiesn-Wochenende gleich mal bis zu 2200 Euro für ein Superior Doppelzimmer an. Die Gäste logieren für diesen Preis in einem „eleganten Zimmer mit zwei Flachbild-TVs, zwei Decken und einem geräumigen Marmorbad“, heißt es auf der Seite booking.com. Inklusive 360-Grad-Blick auf München, Außenpool und türkischem Dampfbad.

Eine Preisklasse darunter müssen Wiesnbesucherinnen und -besucher im Hotel Torbräu 624 Euro zahlen, im Sofitel Munich Bayerpost 780 Euro oder im Gambino Hotel im Werksviertel 598 Euro. Pünktlich zum Wiesn-Start hat am Samstag, dem 9. September, hat ein neues Hotel in Fußnähe des Festgeländes eröffnet. Das „Residence Inn by Marriott München Central“ öffnet seine Türen.

Nach der Wiesn fallen die Hotelpreise rapide

Am ersten Wiesn-Wochenende reichen die Preise für eine Nacht von etwa 350 bis 420 Euro – Frühstück inklusive. Das Hotel bietet zudem einen rund um die Uhr geöffneten Fitnessraum, einen „Inhouse Market“, in dem Gäste Getränke, Wraps und Salate kaufen können sowie einen Frühstücksraum.

Nach den zwei Wochen voller Mega-Events dann der Preisabsturz. Im „Residence Inn by Marriott München Central“ sinkt der Preis auf etwa 200 Euro pro Nacht. Noch extremer fallen die Kosten im Luxushotel Mandarin Oriental: Mitte Oktober kostet hier die nach „nur“ noch 977 Euro – am ersten Wiesn-Wochenende sind es 2.200 Euro.

Camping als Alternative zu Luxushotels – 40 Euro für das Zelt pro Nacht

Doch es gibt preiswertere Alternativen bei der Übernachtung – wenn auch mit Einbüßen bei Komfort und Ausstattung. Im Münchner Stadtteil Thalkirchen können Wiesnbesucherinnen und -besucher so zum Beispiel beim „AllYouNeed Oktoberfest Camping“ in Zelten schlafen. Der Preis für eine Übernachtung: 40 Euro.

