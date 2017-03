Wiesn-Gipfel: Josef Schmid und die Wirte nähern sich an

Wiesn-Chef und Wiesn-Wirte haben sich am Mittwoch in München zu einem klärenden Gespräch getroffen. Seit Wochen streiten sie über die geplante Bierpreisbremse.

München - Bürgermeister Josef Schmid (CSU) hat den Wiesn-Wirten am Mittwoch seine Pläne für die Reform des Oktoberfestes detailliert erläutert. Schmid plant wie berichtet eine Umsatzpacht für die Wirte, einen Bierpreisdeckel und einen zusätzlichen Oktoberfesttag. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es eine heftige öffentliche Kontroverse um die Pläne des Bürgermeisters gegeben.

Vor allem Wirtesprecher Toni Roiderer und Schmid lieferten sich einen medial geführten Schlagabtausch. Der Streit eskalierte am Dienstag. Roiderer warf Schmid öffentlich „despotisches Handeln“ vor – und distanzierte sich dann in einem persönlichen Brief an Schmid von dieser Aussage, die so nicht gefallen sei.

Bei dem Treffen am Mittwoch im Referat für Arbeit und Wirtschaft zeichnete sich eine Entspannung des zuletzt vergifteten Klimas ab. Schmid warb um Verständnis dafür, dass die Wirte aufgrund der enorm gestiegenen Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen stärker zur Kasse gebeten werden. „Mir war wichtig, deutlich zu machen, dass die Landeshauptstadt als Veranstalter in der Verantwortung steht, ein sicheres Fest zu organisieren, das gleichzeitig seinen Volksfestcharakter bewahrt. Ich gehe davon aus, dass nun wieder Sachlichkeit die öffentliche Debatte leitet“, so Schmid.

Roiderer: „Es war ein informatives Gespräch“

Schon am Dienstag hatte der Bürgermeister zu unserer Zeitung gesagt: „Ich kenne auch vernünftigere Wirte, die jetzt schon in der Lage sind, das neue Konzept nachzuvollziehen.“

Wirtesprecher Roiderer erklärte am Mittwoch: „Es war ein informatives Gespräch. Wir wissen nun die Gründe, weshalb die Stadt so handelt. Uns ist an einem guten Verhältnis gelegen.“ Inhaltlich wolle er sich zu den Vorschlägen nicht äußern: „Das entscheidet der Stadtrat.“ Dass einige Vorschläge nicht mit Begeisterung aufgenommen werden, sei klar. „Aber eine neue Situation erfordert eben auch Veränderungen.“

