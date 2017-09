Zwölf Schönheiten im tz-Wiesn-Madl-Finale: Heute geht es um alles

Es kann nur eine geben: Am Donnerstagabend steht das tz-Wiesn-Madl 2017 fest.

An diesem Donnerstagabend fällt die Entscheidung: Im Wiesnzelt am Stieglmaierplatz wird das tz-Wiesn-Madl 2017 gekürt. Rund um die Zeremonie steigt eine große Party. Seien Sie dabei.

München - Im Dutzend schöner - auf diesem Foto sehen Sie Ihre Favoritinnen für das diesjährige tz-Wiesn-Madl. Welches der feschen Dirndl wird am Schluss auf der Bühne stehen, den größten Applaus ernten - und danach mit einem brandneuen, schicken Smart fortwo electric drive nach Hause fahren dürfen?

Noch wissen wir nichts - aber am Donnerstagabend umso mehr. Denn da wird unsere neue Volksfest-Königin gekrönt! Im Wiesnzelt am Stiglmaierplatz steigt die große Party.

Bis Mittwochmittag konnte abgestimmt werden

Sie, liebe Leser, haben sechs der zwölf Schönheiten gewählt, eine Jury ihre sechs Favoritinnen. Die Telefon-Abstimmung war am Mittwoch um 12 Uhr mittags vorbei - jetzt heißt es Bangen und Warten. Und wer von unseren feschen Frauen den Smart nicht mit nach Hause nehmen kann - verdient hätte ihn jede! -, darf sich mit einem feschen Dirndl-Outfit von Daller-Tracht trösten. Und: Die Top-3 erhalten zudem von Daller-Tracht noch einen Extra-Gutschein.

Das tz-Wiesn-Madl 2017: Ein Tag im Leben der 12 Finalistinnen Das tz-Wiesn-Madl 2017: Ein Tag im Leben der 12 Finalistinnen © Videoredaktion

Der Wiesn-Umzug ist vorbei, den unsere zwölf Dirndl bei Sauwetter strahlend bewältigt haben - alle bis auf Patricia (24), die krank im Bett lag. Aber am Donnerstagabend wird garantiert das ganze fesche Dutzend um die Wette strahlen und Bayern und die Wiesn von ihrer schönsten Seite zeigen. Und damit so richtig Musik in der Wahl-Party drin ist, sorgt die Band Blechbixn wieder für passende musikalische Atmosphäre. Fetzig, bairisch, modern.

Übrigens: Wenn Sie am Donnerstagabend im Wiesnzelt live und in Farbe mit dabei sein wollen: Mit ein bisserl Glück können Sie sich unter daswiesnzelt.de noch ein Ticket sichern.