tz-Wiesn-Madl: Wer gewinnt das brandneue smart cabrio electric drive?

Anfassen und sogar mal Probe sitzen: Beim Fotoshooting im smart Center konnten die tz-Wiesn-Madl-Kandidatinnen den Gewinnerpreis schon einmal aus nächster Nähe bestaunen.

Zwölf Kandidatinnen sind noch übrig und die haben sich im smart Center schon einmal mit potentiellen Gewinnen fotografieren lassen. Wer am Ende das große Rennen macht und als Gewinn einen nagelneuen smart cabrio electric drive im Wert von rund 30.000 Euro bekommt, entscheidet sich am Donnerstag im Wiesnzelt am Stiglmaierplatz.

Beim Fotoshooting konnten sich die Kandidatinnen nun schon einmal mit dem Auto vertraut machen und waren begeistert: Das Elektroauto ist ein Vorreiter in Sachen E-Mobilität. Die strahlende Gewinnern kann also mit einem guten Gewissen ganz emissionsfrei in München herumdüsen. Was den Kandidatinnen noch gefiel: Mit dem kleinen smart lässt sich sogar in München immer ein Parkplatz finden.

Das bekommen die anderen Kandidatinnen

Jede Kandidatin, die in die Runde der Top 12 gewählt wird, hat schon gewonnen: Für jede von ihnen gibt es ein tolles Dirndl von Daller Tracht. Für die Madln auf Platz eins, zwei und drei gibt es zusätzlich wertvolle Gutscheine von Daller Tracht. In diesem Jahr erhalten außerdem alle Teilnehmerinnen die Chance, von den Model-Scouts von Munich Models entdeckt zu werden.