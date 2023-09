Er wurde bereits vermisst: Heimbesucher schläft „Räuschlein“ auf der Wiesn aus

Von: Lisa Metzger

Teilen

Mitten drin statt nur dabei wollte ein 80-Jähriger sein: Ein kurzer Abstecher auf der Wiesn endet für den Senior auf der Sanitätsstation – doch mit einer großen Überraschung.

München - Ein älterer Senior aus München wollte sich die Wiesn allem Anschein nach nicht nehmen lassen: Mit seinen 80 Jahren lässt es sich doch noch gut feiern – gesagt, getan. Doch dann wurde es dem Herrn wohl doch etwas zu viel Trubel. Am Mittwochabend (27. September) saß der 80-Jährige vor einem Festzelt, als ein Sicherheitsmitarbeiter auf diesen aufmerksam wurde. Laut Pressemitteilung der Aicher Ambulanz habe der Senior sichtlich verwirrt auf ihn gewirkt. Daher informierte er den Sanitätsdienst.

Dass ältere Wiesn-Besucher sich mal übernehmen, kommt schon vor. Auch eine 89-Jährige musste kürzlich erfahren, dass sie nicht mehr so fit ist wie früher – an Humor hat es ihr aber trotzdem nicht gefehlt, wie der Wiesn-Bericht der Sanitäter verrät.

80-Jähriger Wiesn-Besucher wird in einem Seniorenheim vermisst

Diese nahm den älteren Herrn schließlich auf einer Wiesn-Trage mit zur Sanitätsstation. Doch wo kam der Senior überhaupt her? Eine Rückfrage bei der Polizei brachte schnell Licht ins Dunkel: Der Mann sei dement und wurde bereits seit einigen Stunden in einem Münchner Seniorenheim vermisst. Na sowas. Wie genau der Mann auf die Wiesn kam, ist nicht bekannt. Ob der Senior sich nur zufällig verirrt hat oder aber ganz bewusst Reißaus nahm – diese Frage bleibt wohl unbeantwortet.

Ein 80-Jähriger Heimbesucher hat einen kleinen Ausflug auf die Wiesn gemacht. © Imago/Canva Collage

„Darf man mit 80 Jahren nicht mal mehr allein auf die Wiesn gehen?“

Auf der Sanitätsstation durfte der betuchte Mann erstmal sein „Räuschlein“ ausschlafen, wie es die Aicher Ambulanz mitteilt. Anschließend wurde er von einem Streifenwagen wieder sicher nach Hause gebracht. Die Abschiedsworte an die Sanitäter ganz im Stil eines waschechten Münchners: „Darf man mit 80 Jahren nicht mal mehr allein auf die Wiesn gehen?“ Bei diesen Worten mussten sicherlich auch die Sanitäter schmunzeln.

Gönnen tut man dem Senior seinen kleinen Wiesn-Ausflug allemal, versichert die Aicher Ambulanz in der Mitteilung. Doch sei man auch froh, dass der Herr am Ende wohlbehalten wieder heim kam. Ob er noch weitere Wiesn-Ausflüge plant? So viel hat der Senior nicht verraten. Doch eines hat der 80-Jährige mit seiner Aktion bewiesen: Abbringen lässt sich ein Münchner von seinem Oktoberfest nicht – erst Recht nicht vom Alter.

Feiern wider Willen – dieses Motto haben auch andere Wiesn-Besucher. 2022 haben die Sanitäter der Aicher Ambulanz sogar einen Mann dabei erwischt, wie er seine trunkene Frau zurückließ, um im Festzelt weiterzufeiern.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.