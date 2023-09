Wenn sich vier Gerüche vermischen: „Münchner Kindl“ schwärmt vom ganz speziellen Duft auf der Wiesn

Von: Lukas Schierlinger

Schauspielerin Michaela May steht auf dem Oktoberfest am ARD-Mikro Rede und Antwort. © Screenshot: ARD

Auf dem Oktoberfest vermischen sich zahlreiche Geruchskomponenten. Die Münchner Schauspielerin Michaela May hat vor allem vier ausgemacht.

München – „Mir geht immer das Herz auf“, erklärt eine strahlende Michaela May der „brisant“-Reporterin. Als „Münchner Kindl“ werde sie von ganz besonderen Gefühlen durchströmt, wenn die Wiesn mit dem Anstich offiziell eröffnet wird. Der letzte Besuch der renommierten Schauspielerin sei schon drei Jahre zurückgelegen, erfuhren Zuschauer der ARD-Sendung am Samstag (16. September).

Spezieller Duft auf dem Oktoberfest: Schauspielerin berücksichtigt auch „Fischsemmeln“

Zweimal war das Oktoberfest aufgrund der Pandemie-Lage abgesagt worden. „Letztes Jahr wollte ich wegen Corona noch nicht so gerne gehen“, diktiert May auf dem Festgelände ins Mikrofon. Pikant: Gegenüber unserer Redaktion hat May vor einigen Jahren verraten, dass sie eigentlich gar kein eingefleischter Oktoberfest-Fan ist.

Was sie an der Wiesn dennoch fasziniert? „Ich gehe gerne rum. Ich riech‘ gerne die Wiesn“, berichtet die inzwischen 71-Jährige. May präsentiert im Gespräch vier Geruchskomponenten, die sie beim Besuch des Festgeländes intensiv wahrnimmt. „Mandeln, türkischen Honig und Zuckerwatte“, nennt die Schauspielerin umgehend. Um lautstark lachend hinzuzufügen: „Und daneben die Fischsemmeln.“

Am Montagabend könnte für Oktoberfest-Besucher eine weitere Geruchskomponente dazukommen. Die von Regen auf warmem Teer. Am Abend soll gar eine Gewitter-Front Kurs auf die Landeshauptstadt München nehmen.