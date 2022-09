„Schlechteste Wiesn-Kapelle aller Zeiten“: Menzel-Kapelle überrascht mit Seitenhieb gegen Kritiker

Von: Nadja Zinsmeister

Die Kapelle Josef Menzl im neuen Bräurosl-Festzelt. © IMAGO / Smith

Fehlende Stimmung im Bräurosl - diesen Vorwurf wollte die Josef Menzel Band auf der Wiesn nicht auf sich sitzen lassen. Sie überraschte nun mit einer humorvollen Reaktion auf die Kritik.

München - Es wurde hitzig diskutiert. Soll die Kapelle Josef Menzel abends aus dem Bräurosl-Zelt fliegen? Macht sie wirklich nicht genug Stimmung mit ihrer Blasmusik oder ist die Kritik unberechtigt? Nun, die Entscheidung ist getroffen, abends soll für die Partystimmung in dem Wiesn-Zelt nun eine andere Band sorgen. Doch das lässt die Kapelle nicht einfach auf so sich sitzen!

Nach Wiesn-Streit rund um Musik im Bräurosl - Band reagiert mit Humor

Auf den ganzen Trubel der letzten Tage rund ums Bräurosl wollte die Band Josef Menzel wohl noch einmal reagieren und nahm das ganze Geschehen mit Humor. Am Freitagabend veröffentlichte die Band ein Video ihres Auftrittes auf Facebook. Dazu schrieb sie: „Viele Grüße von der schlechtesten Wiesn-Kapelle aller Zeiten!“

Dass es sich dabei um einen offensichtlichen ironischen Kommentar handelt, macht das siebenminütige Video von dem Auftritt auf der Wiesn deutlich: So spielt die Kapelle bekannte Hits wie beispielsweise „Titanium“ oder „I will survive“, während man im Hintergrund die Wiesn-Besucher immer wieder lautstark mit grölen hört. Stimmung also: top.

Josef Menzel Band beweist Stimmung auf der Wiesn - so reagiert das Netz

Mit dem gelungenen Auftritt dürfte die Band etlichen Kritikern erst einmal den Wind aus den Segeln genommen haben. Zumindest auf Facebook erfährt die Gruppe viel Zuspruch: „Hört sich an als wenn die schlechteste Band eine geile Stimmung macht!“, kommentiert eine Userin beispielsweise und ist davon nur eine von zahlreichen positiven Kommentaren. Über 1.500 Menschen kommentierten den Post insgesamt. Eine weitere schrieb: „Wir waren gestern da und kommen nächste Woche wieder. Kapelle Josef Menzl, ihr seids die besten“. (nz)